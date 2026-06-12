Un urs a intrat în opt case dintr-un sat buzoian și a căutat inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână

Autorităţile sunt în alertă după ce un urs a intrat, în ultima perioadă, în opt locuinţe din satul Pleşi, comuna Bisoca (jud. Buzău). Cel mai recent incident a avut loc în noaptea de joi spre vineri, într-o casă în care se afla o femeie în vârstă.

Majoritatea caselor în care a pătruns animalul sălbatic nu erau locuite. Noaptea trecută ursul a pătruns însă într-o casă locuită, dar, din fericire, proprietara se afla într-o altă cameră, au spus autoritățile locale.

„În ultimele două săptămâni, ursul a devastat opt case; șapte case au fost nelocuite, dar azi-noapte a intrat într-o casă unde locuia o bătrână. Femeia a dormit în bucătărie, iar ursul a intrat în casă. Când s-a dus dimineaţă, a găsit casa devastată. A căutat inclusiv la frigider, a intrat în case, nu a mai nimerit pe unde să iasă şi a făcut prăpăd. Suntem acolo cu doctor veterinar, cu jandarmi, cu vânători, ursul nu mai este pe aici. S-a întâmplat în satul Pleşi, o zonă de munte cu case răsfirate”, a declarat primarul comunei Bisoca, Florin Stemate, pentru Agerpres.

De altfel, locuitorii din zona satului Pleşi solicită ajutorul autorităţilor după ce locuinţele au fost devastate de animalele sălbatice.

„Of doamne! Cât mai avem de suferit cu aceşti urşi agresivi? S-au luat de demolat case nelocuibile. Avem să trăim peste ceva timp numai prin poduri. Viaţa noastră este în pericol, nu ne mai putem deplasa cu animale la păşunat să le strângem hrană pentru iarna, nici pomeneală. Autorităţile să ia măsuri, noi nu avem nici o siguranţă, am ajuns la capătul puterilor oamenii buni”, a scris pe Facebook localnica Finuţa Bontea.

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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău a confirmat pentru Agerpres faptul că la faţa locului s-a deplasat o echipă de jandarmi, după ce instituţia a fost sesizată despre prezenţa unui urs în satul Pleşi din comuna Bisoca.

Editor : B.P.