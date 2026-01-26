Live TV

Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului chinuit ani de zile de ruși, în lagăr: „Am trecut prin multe”

Un veteran de război din Gorj a împlinit, zilele acestea, 104 ani și a fost sărbătorit. Deși a fost chinuit ani de zile de ruși, în lagăr, bătrânul nu regretă nicio clipă sacrificiul făcut pentru țară. „Să iubiți țara românească!”, este mesajul pe care îl transmite compatrioților lui. 

La venerabila vârstă pe care o are, bătrânul încă ține minte ororile războiului, dar nu regretă nicio clipă sacrificiul pe care l-a făcut. El spune că cel mai important este ca tinerii din ziua de astăzi să fie curajoși și să-și iubească țara.

„Am trecut prin multe... M-a luat prizonier, am stat trei ani prizonier la ruși. Acolo am muncit muncă grea, silnică. Dacă nu făceam norma, mă băga la buncăr. Pe sub pămant era tunel și soboani. Nu puteai să stai nici în picioare, nici jos, te ciugulea de picioare. Să iubiți țara românească!”, spune Florea Pasăre, veteran de război.

Pentru familie, bătrânul este și va fi un patriot greu de egalat, o comoară națională. Toată lumea are grijă de el.

„Ne-a învățat numai de bine, eu am fost cel mai mic și l-am ascultat. Are 104 ani. Trebuie să-l întreții, să-i dai de toate”, spune fiul său, Florin Pasăre.

„Suntem recunoscători pentru ce a făcut pentru țara noastră și dânsul este un exemplu pentru noi și generațiile următoare”, completează Raluca Popescu, comandantul Batalionului 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu”.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

