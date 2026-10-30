Unde poți arunca mobila veche și deșeurile voluminoase. Ce greșeală îți poate aduce o amendă de până la 45.000 de lei

Mobila veche, saltelele și alte deșeuri voluminoase nu pot fi abandonate la întâmplare pe domeniul public sau în spațiile comune ale blocurilor, nici măcar atunci când urmează să fie ridicate de firma de salubritate. Legislația stabilește proceduri clare pentru predarea acestora, dar și sancțiuni care pot ajunge la 45.000 de lei pentru persoanele fizice. Avocatul Dr. Radu Pavel a explicat pentru Digi24.ro care sunt obligațiile legale, unde pot fi predate deșeurile mari și în ce situații se aplică amenzile.

Respectarea procedurilor de colectare este importantă pentru a evita situațiile în care depozitarea temporară a mobilierului se poate transforma într-o abatere sancționată de lege.

Cum poți scăpa legal de mobila veche și de alte deșeuri voluminoase

„Cetățenii au la dispoziție mai multe modalități legale de a scăpa de mobilierul vechi și de alte deșeuri voluminoase, precum saltelele, fără a fi nevoiți să recurgă la abandonarea acestora pe domeniul public. Acestea pot fi predate gratuit fie în cadrul campaniilor de colectare organizate periodic, despre care autoritățile locale au obligația de a informa populația, fie la centrele special amenajate în acest scop.

Cadrul legal este stabilit prin OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, al cărei art. 60 alin. (1) lit. A lit. h) prevede posibilitatea predării gratuite a deșeurilor voluminoase de către populație.

Totodată, art. 4 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților stabilește că aceste deșeuri, inclusiv mobilierul și saltelele, trebuie colectate separat, potrivit unui program convenit cu autoritățile administrației publice locale sau la solicitarea generatorilor de deșeuri.” , a explicat avocatul Dr. Radu Pavel

Ridicarea deșeurilor voluminoase direct de la domiciliu

„O altă opțiune este ridicarea deșeurilor voluminoase direct de la domiciliu, pe baza unei solicitări adresate operatorului de salubrizare. În acest caz, serviciul poate fi contra cost, tariful fiind cel aplicabil colectării și gestionării acestui tip de deșeuri.

Solicitarea poate fi transmisă telefonic, prin e-mail, prin intermediul platformelor online sau prin alte canale de comunicare puse la dispoziție de operator. Pentru a afla care este procedura aplicabilă în localitatea lor, cetățenii sunt sfătuiți să consulte informațiile publicate de primărie sau de operatorul de salubrizare, în special cele referitoare la programul de colectare, punctele de predare și condițiile în care poate fi solicitată ridicarea de la domiciliu.” , a mai adăugat specialistul

Depozitarea obiectelor pe spațiile comune ale blocului

„Faptul că mobilierul vechi sau alte deșeuri voluminoase urmează să fie ridicate de operatorul de salubrizare nu justifică depozitarea acestora în orice spațiu al blocului. Chiar și temporar, amplasarea lor pe holuri, pe casa scării sau pe căile de acces trebuie să respecte regulile privind folosirea proprietății comune și normele de prevenire a incendiilor.

Potrivit art. 35 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 196/2018, curțile, căile de acces, scările, casa scării, coridoarele și holurile sunt, de regulă, părți comune ale condominiului. Folosirea acestor spații trebuie să țină cont de drepturile celorlalți proprietari și de destinația lor, astfel încât accesul să nu fie îngreunat, iar siguranța locatarilor să nu fie pusă în pericol.

În ce condiții poate fi scos mobilierul vechi în fața blocului pentru colectare

„Depozitarea mobilierului vechi în fața blocului este permisă doar în condițiile stabilite prin procedura de colectare organizată de autoritatea locală și operatorul de salubrizare. Deșeurile voluminoase sunt preluate fie în cadrul unor campanii speciale, fie prin intermediul punctelor de colectare amenajate în acest scop.

În cazul campaniilor, cetățenii trebuie să depună mobilierul în locurile indicate de operator sau să îl predea direct echipajului de colectare, cu respectarea datei și a intervalului orar comunicate public.

Astfel, dacă operatorul de salubrizare a indicat un anumit loc din fața blocului și un interval precis pentru preluarea mobilierului, acesta poate fi scos acolo în condițiile anunțate. În schimb, abandonarea obiectelor pe trotuar, lângă ghena de gunoi sau în alte spații care nu sunt destinate colectării, în afara procedurii stabilite, poate atrage sancțiuni. Art. 20 alin. (3) și (4) din OUG nr. 92/2021 interzice abandonarea deșeurilor, precum și păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop.”, a completat sursa Digi24.ro

Ce amenzi riști dacă abandonezi mobila veche pe domeniul public

„Abandonarea mobilierului vechi pe domeniul public, în afara spațiilor și procedurilor autorizate pentru colectare, poate atrage sancțiuni considerabile. Potrivit art. 20 alin. (3) și (4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, sunt interzise abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor, precum și eliminarea, deținerea ori păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop.

Pentru persoanele fizice, încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei, în timp ce persoanele juridice riscă amenzi între 50.000 și 70.000 de lei.

Sancțiunile financiare nu sunt singurele consecințe

Cei care abandonează deșeuri au obligația de a suporta, pe cheltuială proprie, costurile pentru eliminarea acestora și pentru curățarea zonei în care au fost depozitate. La stabilirea gravității faptei se ține cont, printre altele, de numărul obiectelor abandonate, precum și de cantitatea și volumul deșeurilor.

În situațiile în care persoana responsabilă nu poate fi identificată, cheltuielile aferente curățării, transportului, valorificării sau eliminării deșeurilor revin unității administrativ-teritoriale.”, a mai adăugat specialistul pentru Digi24.ro

Unde poți reclama abandonarea mobilierului vechi și a deșeurilor voluminoase

„Persoanele care observă mobilier vechi, saltele sau alte deșeuri voluminoase abandonate pe domeniul public pot sesiza Garda Națională de Mediu, poliția locală sau alte autorități competente, în funcție de natura faptei și de atribuțiile instituțiilor implicate.

Sesizarea poate include adresa exactă a locului, o descriere a deșeurilor și, dacă este posibil, fotografii care să documenteze situația. Aceste informații pot ajuta autoritățile să identifice zona afectată și să dispună măsurile necesare.

Potrivit reglementărilor privind soluționarea petițiilor, autoritățile publice au obligația de a comunica un răspuns în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării. În situațiile care necesită o cercetare mai amănunțită, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, cu respectarea condițiilor legale.

Dacă autoritatea competentă nu răspunde în termenul legal sau refuză nejustificat să soluționeze cererea, persoana interesată poate recurge, în condițiile legii, la mijloacele de contestare prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.”, a conchis avocatul Dr. Radu Pavel