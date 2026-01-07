Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării

Odată cu încheierea sărbătorilor de iarnă, autoritățile locale din București și din alte orașe ale țării demarează campanii gratuite de colectare a brazilor naturali de Crăciun, în încercarea de a preveni abandonarea acestora în spațiul public. Primăriile avertizează că nerespectarea regulilor de salubritate poate atrage amenzi de până la 500 de lei.

Predarea brazilor în condiții adecvate reflectă grija față de comunitate și implicarea civică, contribuind la menținerea unui oraș curat și bine organizat.

Unde se aruncă brazii de Crăciun după sărbători

Colectarea și reciclarea gratuită a bradului de Crăciun: inițiative ale primăriilor din București și din țară

Pe parcursul lunii ianuarie, operatorii de salubritate, în colaborare cu autoritățile locale, desfășoară campanii speciale de colectare a brazilor naturali de Crăciun, în baza contractelor încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale. Aceste inițiative au ca scop gestionarea corectă a deșeurilor vegetale rezultate după încheierea sărbătorilor de iarnă.

Brazii împodobiți pot fi predați gratuit în cadrul acestor campanii, atât în București, cât și în alte orașe din țară. Primăriile de sector au stabilit programe de ridicare și puncte special amenajate unde cetățenii pot preda voluntar arborii naturali. În alte municipii, brazii pot fi lăsați lângă platformele de colectare, la centrele indicate de autorități sau în fața locuințelor, urmând să fie ridicați separat de deșeurile menajere.

Condiții pentru predarea corectă a brazilor

Pentru a putea fi reciclați eficient, brazii trebuie predați fără decorațiuni, instalații luminoase, beteală, suporturi sau alte materiale artificiale utilizate la împodobire. Respectarea acestor reguli permite procesarea rapidă și sigură a acestora, fără a afecta echipamentele de reciclare.

Ce nu trebuie să faci cu bradul de Crăciun

Autoritățile atrag atenția că aruncarea brazilor în tomberoanele destinate deșeurilor menajere, abandonarea acestora în spațiile verzi sau depozitarea lor necontrolată pe domeniul public sunt practici nerecomandate și, în multe cazuri, sancționate contravențional. Astfel de comportamente afectează atât mediul înconjurător, cât și aspectul urban, putând atrage amenzi pentru nerespectarea normelor de salubritate.

Totodată, autoritățile subliniază că arderea brazilor în curți sau grădini nu reprezintă o soluție sigură, întrucât fumul și emisiile rezultate pot avea efecte negative asupra sănătății populației și asupra calității aerului.

Opțiune alternativă: reutilizare și compost

Pentru cei care dispun de spațiu, bradul natural poate fi reutilizat într-un mod ecologic. Tăiat în bucăți, acesta poate fi folosit pentru mulcirea terenului sau pentru compost, contribuind la menținerea umidității și la îmbunătățirea calității solului. De asemenea, crengile pot fi utilizate în scop decorativ sau ca adăpost pentru păsări, transformând astfel bradul de Crăciun într-o resursă utilă pentru gospodărie.

Unde se aruncă brazii de Crăciun în fiecare sector din Capitală

Primăria Sector 1 București

„Brazii de Crăciun vor fi ridicați gratuit în Sectorul 1, începând cu weekend-ul 10 - 11 ianuarie 2026, atât din zonele de blocuri, cât și din cele de case, pentru a menține curățenia în cartiere și în spațiile publice. La blocuri, brazii trebuie depozitați lângă ghenele de gunoi, de unde vor fi ridicați de operatorul de salubrizare în zilele de sâmbătă și duminică.

În cazul locuințelor individuale (case), colectarea se va face exclusiv pe bază de programare prealabilă, în aceleași zile de weekend. Programările se pot face la operatorul de salubrizare, la numărul de telefon: 021.9460 sau la adresa de e-mail: secretariatsalubritate@romprest.eu.

Vă reamintim că depozitarea brazilor pe domeniul public (spații verzi, trotuare, lângă stâlpi, la colțul blocului sau în alte zone neamenajate) este interzisă și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010.”, este anunțul Primăriei pe pagina de Facebook

Primăria Sector 2 București

„Până la sfârșitul lunii ianuarie, de luni până vineri, operatorul de salubritate colectează gratuit brazii de Crăciun. Pentru a solicita ridicarea acestora, este necesar să scoateți brazii în fața imobilului și să trimiteți un e-mail la adresa: contact@supercom.ro, iar bradul va fi ridicat în ziua următoare.

De asemenea, aveți la dispoziție centrele de colectare din Sectorul 2 cu program non-stop, unde puteți preda gratuit brazii de Crăciun:

Centrul Obor - Str. Heliade Rădulescu nr. 33;

Centrul Baicului - Str. Baicului nr. 69.

Brazii vor fi tocați, iar rumegușul rezultat ajunge la un producător specializat care îl transformă în îngrășământ natural.”, potrivit anunțului Primăriei pe pagina de Facebook

Primăria Sector 3 București

„Primăria Sectorului 3 le reamintește cetățenilor să nu arunce brazii la întâmplare după încheierea sărbătorilor și să folosească punctele de colectare existente.Brazii pot fi depozitați în zona ghenelor de gunoi sau la pubelele stradale din apropierea blocurilor. De aici, echipele Direcției Generale de Salubritate Sector 3 îi ridică zilnic.

Serviciul de colectare este gratuit și se desfășoară pe toată perioada de după sărbători.Pentru sesizări sau informații suplimentare privind ridicarea brazilor, cetățenii pot apela:

0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514, 0720.777.515

Reamintim că depozitarea necorespunzătoare a brazilor pe domeniul public este sancționată conform legislației în vigoare.”, a anunțat Primăria pe pagina de Facebook

Primăria Sector 4 București

În Sectorul 4, locuitorii sunt rugați să depună brazii de Crăciun lângă ghenele de gunoi, urmând ca echipele de salubrizare să îi colecteze ulterior.

Primăria Sector 5 București

„În perioada 2-15 ianuarie 2026, Primăria Sectorului 5 vine în sprijinul cetățenilor prin colectarea gratuită a brazilor de Crăciun. Brazii vor fi preluați din fața porții, pentru locuințele individuale și din spatele blocurilor pentru asociațiile de proprietari. Programul de colectare se desfășoară în regim permanent, cu treceri multiple pe fiecare zonă până la finalul campaniei.

Important! Vă rugăm să NU abandonați brazii pe domeniul public! Brazii trebuie să fie curățați de orice decorațiuni pentru a putea fi colectați! Toți brazii colectați vor fi preluați de un operator autorizat care gestionează deșeurile biodegradabile, în vederea reutilizării materialului lemnos.”, potrivit anunțului Primăriei pe pagina de Facebook

Primăria Sector 6 București

„Au fost vedetele sărbătorilor. Acum îi reciclăm responsabil! Brazii naturali care v-au luminat casele de Crăciun pot fi aduși la cele 12 centre de colectare separată a deșeurilor din sector, amplasate astfel:

În Militari

Centrul 5 - str. Fabricii, intersecție cu str. Apeductului;

Centrul 9 - str. Liniei, intersecție cu str. Timonierului;

Centrul 10 - str. Performanței nr. 45;

Centrul 12 - str. Apusului nr. 11.

În Crângași & Giulești

Centrul 4 - Calea Giulești nr. 252, vis-a-vis de Institutul Pasteur;

Centrul 8 - Piața Crângași, zona Tip-Top.

În Drumul Taberei

Centrul 1 - str. Valea Ialomiței, intersecție cu str. Poarta Sărutului;

Centrul 2 - str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu str. Pupăza cu Moț;

Centrul 3 - Bd. 1 Mai nr. 57–59 (lângă Auchan);

Centrul 6 - str. Valea Argeșului intersecție cu Valea Oltului, capăt troleibuz;

Centrul 7 - Bd. Timișoara nr. 35;

Centrul 11 - Bd. Drumul Taberei, intersecție cu str. Târgu Neamț (zona parcului Drumul Taberei).

Campania de preluare este deja în desfășurare. Vă rugăm să aduceți brazii fără globuri, instalații sau beteală. Aceștia vor fi tocați și livrați către companiile care procesează lemnul.”, este anunțul făcut de Primărie pe pagina de Facebook

O altă metodă prin care cetățenii pot scăpa de brazii uscați este predarea acestora la punctele de colectare special amenajate de marii retaileri. În schimbul bradului predat, participanții sunt recompensați cu vouchere valorice.

Campanii de colectare a brazilor de Crăciun desfășurate în alte orașe din România

Campanii gratuite pentru colectarea brazilor naturali de Crăciun în Sibiu

Campania gratuită de colectare a brazilor naturali din Zona 1 a municipiului Sibiu este în desfășurare și se va încheia la data de 16 ianuarie 2026. Locuitorii care stau la case sunt rugați să lase brazii în fața porților, în ziua destinată colectării deșeurilor biodegradabile (pubela maro), iar cei care locuiesc la blocuri să îi depună la platformele de colectare situate în proximitatea imobilelor. Autoritățile subliniază că toate decorațiunile și suportul bradului trebuie îndepărtate înainte de predare.

Colectarea brazilor naturali de Crăciun în Pitești

În municipiul Pitești, campania de colectare a brazilor naturali se desfășoară în perioada 8-30 ianuarie 2026. Locuitorii de la blocuri sunt rugați să depoziteze brazii lângă platformele de colectare, într-un singur punct, astfel încât să fie accesibili utilajelor de salubritate, iar cei care locuiesc la case să lase brazii la poartă, împreună cu pubela destinată deșeurilor reziduale.

Colectarea brazilor naturali de Crăciun în Timișoara

În municipiul Timișoara, brazii naturali pot fi predați atât la centrele de colectare voluntară, cât și lăsați lângă pubele, urmând să fie ridicați separat de celelalte deșeuri. Această modalitate de gestionare permite reciclarea eficientă a deșeurilor vegetale și asigură o protecție suplimentară a mediului, contribuind la menținerea unui oraș mai curat și mai ordonat.

Locuitorii din alte orașe din România pot consulta programul de colectare a brazilor de Crăciun accesând pagina de Facebook sau site-ul oficial al Primăriei.

