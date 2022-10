Unul din patru tineri nici nu învață, nici nu muncește. Expert HR: Sunt finanțați de membrii familiei plecați la muncă în străinătate

Unul din patru tineri din România nici nu învață, nici nu muncește, potrivit INS și doar o treime dintre elevii care urmează o școală profesională se angajează la agentul economic la care au făcut practică. Restul absolvenților, potrivit experților în resurse umane, fie pleacă în străinătate pe salarii de 3 ori mai mari, fie intră în rândul șomerilor, fie stau pe banii părinților plecați la muncă în străinătate.

Lucian este în clasa a IX-a la o școală profesională. Se pregătește să devină mecanic auto și 6 ore pe săptămână face practică într-un atelier, dotat de agentul economic cu care școala are contract de colaborare. Vrea să se angajeze la reprezentanța auto cu care colaborează școala, însă dacă va primi mai mulți bani, va schimba locul de muncă fără să stea pe gânduri.

Lucian, elev: Dacă cineva mi-ar oferi mai mulți bani sau dacă ar fi mai aproape sau dacă aș avea ore mai puține, aș alege să nu rămân la uzina la care sunt acum și să mă duc la altă uzina mai aproape sau mai valoroasă. Să fie destul de flexibil programul pentru că aș vrea să urmez dup-aia și un seral să pot să termin cele 12 clase și să dau de BAC.

Răzvan, colegul lui Lucian, este unul dintre puținii tineri care s-ar angaja la firma care a sponsorizat orele de practică. Doar 32% dintre absolvenții de învățământ dual lucrează pentru companiile cu care s-au pregătit 3 ani, potrivit Ministerului Educației.

Răzvan - elev: De la vârsta de 16 ani m-aș angaja în service pentru suma de 1.200 de lei pentru 6 ore. Aș rămâne la agentul pe care școala ni l-a ales. Este o reprezentanță mare. Este foarte aproape de casă. Restul cred că vor pleca în străinătate pentru a munci în construcții sau alte domenii și au făcut această școală ca să scape de școala normală și să nu mai dea BAC-ul.

Peste 24.000 de tineri au terminat, anul trecut, o profesională. Mult prea puțini, spun firmele care caută cu disperare forță de muncă în învățământul dual. Angajatorii sunt dispuși să plătească chiar și tineri a căror pregătire a rămas încremenită în timp, doar doar să-și mărească echipa.

Mihai Ionescu, director reprezentanta auto: Încă se predă materie de acum 50 de ani. Studiază în continuare istoria autovehiculelor. În cazul în care am întrerupe această colaborare, am avea fix zero.

Dintr-o clasă de 20 de copii, doar o treime vor să muncească, potrivit hărții învățământului profesional și tehnic din România.

Cristian, mecanic auto: Sunt Cristian, am 18 ani, lucrez în acest domeniu de 2 ani. Iau un salariu de 2.800 lei. Este o reprezentanță bună, au foarte multe scule, dotări.

Tinerii nu pot fi obligați să se angajeze la firma care i-a școlit, pentru că s-ar încălca libertatea de mișcare în spațiul european. Iar din cei care rămân, unu din patru tineri nici nu învață, nici nu muncește, potrivit INS. Un fenomen greu de explicat chiar și de experții în resurse umane.

Bogdan Badea, expert resurse umane: Sunt destul de mulți tineri care se sprijină pe zona financiară a părinților sau intră direct în piața gri a șomerilor. Sunt finanțați de alți membri ai familiei în străinătate sau în România.

Și la capitolul tineri cu studii superioare, România stă cel mai prost din toate țările UE: puțin peste 20% au diplomă de facultate, față de media europeană de 40 de procente.

Editor : A.P.