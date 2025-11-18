Live TV

Urmărire ca în filme la Suceava: un șofer a ignorat focurile de avertisment ale polițiștilor și a fugit într-un lan de porumb

Data actualizării: Data publicării:
masina politie lumini noapte seara
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Poliţiştii au avut parte de o urmărire ca în filme, marți seară, la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Un șofer, care transporta țigări de contrabandă, nu a oprit la semnale, fiind urmărit în trafic pentru câțiva kilometri. Conducătorul auto a fugit într-un lan de porumb, după ce a virat pe un drum secundar, apoi a abandonat mașina și a scăpat, ignorând focurile de armă ale autorităților. 

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava Ionuţ Epureanu a povestit cum un echipaj de poliţie din cadrul Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, la ieşirea din municipiul Suceava către municipiul Fălticeni, însă şoferul nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea în viteză, ieşind pe DN 2-E85 către municipiul Fălticeni, scrie Agerpres.

Au fost alertate echipaje suplimentare, inclusiv de la nivelul Poliţiei Municipiului Fălticeni, pentru a se încerca interceptarea autoturismului urmărit, însă la câţiva kilometri de la ieşirea din municipiul Suceava, şoferul a virat pe un drum de pământ, abandonând autoturismul şi fugind într-o zonă cu vegetaţie uscată de porumb.

"Poliţiştii din cadrul echipajului au încercat urmărirea pedestră, au somat şoferul fugar şi au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, acesta fiind însă pierdut pe terenul accidentat, în lanul de porumb. Poliţiştii au evaluat permanent obiectiv situaţia atât în cadrul urmăririi auto, cât şi pedestre, neutilizând armamentul direct asupra vehiculului sau bărbatului urmărit, luând în considerare pericolele şi urmările asociate", a precizat Epureanu.

În vehiculul rămas la faţa locului au fost observate mai multe colete cu ţigări, autoturismul urmând să fie preluat de către echipa operativă din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice IPJ Suceava.

În acest caz sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

„După identificarea şoferului, acesta urmează să fie sancţionat şi contravenţional pentru abaterile la regimul rutier. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, a conchis Epureanu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Digi Sport
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
3 Grupul de nivel inalt in domeniul apararii Romania-SUA - foto Laurentiu Turoi.jpg
Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine...
alegeri locale stampila votat
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria...
Ultimele știri
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră”
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Femeie cu umbrelă roșie, ninsoare, alee în parc, București.
A nins la Suceava: unde se așteaptă ca stratul de zăpadă să atingă 6 - 12 cm
Poliția Română
După cazul femeii ucise în Teleorman, șeful Poliției Române anunță controale în toată ţara: „Nu voi ezita să iau măsuri drastice”
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul soț. Bărbatul era liber, deși fusese reclamat pentru viol
whatsapp-image-2025-11-09-at-07-55-19
Incendiu în Suceava: o pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată
politia anderlecht
Schimb de focuri de armă în Anderlecht, regiunea capitalei Bruxelles. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor. Autorii au fugit pe scutere
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au. Poliția...
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
Cu cât se măresc taxele şi impozitele de la 1 ianuarie 2026: lista actualizată a majorărilor
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos