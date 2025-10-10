Live TV

Video Urmărire spectaculoasă pe străzile Capitalei. Imagini cu momentul arestării unor tineri care au vrut să fure de pe un șantier

Data publicării:
barbat catuse arestat
Foto: Shutterstock

Polițiștii au realizat o urmărire ca în filme, joi, după miezul nopții. Imaginile înregistrate cu bodycam-ul unuia dintre ei arată momentul în care doi tineri, care au vrut să fure dintr-un șantier din Capitală, au fost puși la pământ și încătușați de forțele de ordine.

În jurul orei 12.40, joi noapte, doi tineri au încercat să intre pe un şantier din Sectorul 4 din Bucureşti, într-un bloc aflat în construire.

Un al treilea tânăr se afla în apropiere cu o maşină, pregătită de fugă, însă cei trei indivizi au fost observaţi de către paznic care a alertat Poliţia.

Șoferul în vârstă de 18 ani nu are nici permis de conducere, iar pasagerul a ajuns și el în arest. Al treilea este căutat încă de poliţişti.

Doi dintre ei au fugit cu o maşină, iar al treilea pe câmp. Ceri doi din autovehicul au fost prinși, chiar dacă au refuzat să oprească la semnalele poliție și au intrat într-o autospecială care le bloca drumul.

„În momentul imobilizării, conducătorul auto a încercat să fugă prin partea dreaptă a autoturismului, trecând pe la locul pasagerului din faţă. Acesta a fost însă imediat înconjurat de poliţişti şi imobilizat, fără a opune rezistenţă. Pasagerul a fost, de asemenea, imobilizat în siguranţă. Conducătorul auto – un tânăr de 18 ani, care nu posedă permis de conducere – şi pasagerul, în vârstă de 19 ani, au fost conduşi la sediul Secţiei 26 pentru audieri”, arată comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

„Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. În paralel, se desfăşoară activităţi pentru identificarea celei de-a treia persoană implicată, care a fugit din zona şantierului”, a mai spus sursa citată.

Poliția Capitalei reamintește că „șofatul fără permis reprezintă un pericol grav pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe tragice” și recomandă „tuturor participanților la trafic să respecte legea și să adopte un comportament responsabil în orice situație”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
G24zaJFXIAAyCeT
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți.” Declarații șocante ale...
Ultimele știri
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova
Atenționare MAE de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma
Austria sprijină extinderea UE în Balcanii de Vest prin vot cu majoritate calificată
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
constanta
Reacția Primăriei Constanţa după ce mai mulţi saci cu nisip puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furaţi
protest penitenciar politisti craiova fsanp
Austeritate în penitenciare. Peste 200 de polițiști protestează la Craiova. ANP: Centrul de detenție nu se desființează
donald trump in biroul oval
Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
furt componente cfr marfa
Dosar privind furtul de motorină și piese de locomotivă de la CFR Marfă: șapte persoane au fost reținute
Imagine cu stema poliției din Berlin
Trei presupuși membri Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești. Reacția grupării
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu