Polițiștii au realizat o urmărire ca în filme, joi, după miezul nopții. Imaginile înregistrate cu bodycam-ul unuia dintre ei arată momentul în care doi tineri, care au vrut să fure dintr-un șantier din Capitală, au fost puși la pământ și încătușați de forțele de ordine.

În jurul orei 12.40, joi noapte, doi tineri au încercat să intre pe un şantier din Sectorul 4 din Bucureşti, într-un bloc aflat în construire.

Un al treilea tânăr se afla în apropiere cu o maşină, pregătită de fugă, însă cei trei indivizi au fost observaţi de către paznic care a alertat Poliţia.

Șoferul în vârstă de 18 ani nu are nici permis de conducere, iar pasagerul a ajuns și el în arest. Al treilea este căutat încă de poliţişti.

Doi dintre ei au fugit cu o maşină, iar al treilea pe câmp. Ceri doi din autovehicul au fost prinși, chiar dacă au refuzat să oprească la semnalele poliție și au intrat într-o autospecială care le bloca drumul.

„În momentul imobilizării, conducătorul auto a încercat să fugă prin partea dreaptă a autoturismului, trecând pe la locul pasagerului din faţă. Acesta a fost însă imediat înconjurat de poliţişti şi imobilizat, fără a opune rezistenţă. Pasagerul a fost, de asemenea, imobilizat în siguranţă. Conducătorul auto – un tânăr de 18 ani, care nu posedă permis de conducere – şi pasagerul, în vârstă de 19 ani, au fost conduşi la sediul Secţiei 26 pentru audieri”, arată comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

„Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale. În paralel, se desfăşoară activităţi pentru identificarea celei de-a treia persoană implicată, care a fugit din zona şantierului”, a mai spus sursa citată.

Poliția Capitalei reamintește că „șofatul fără permis reprezintă un pericol grav pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe tragice” și recomandă „tuturor participanților la trafic să respecte legea și să adopte un comportament responsabil în orice situație”.

Editor : Ana Petrescu