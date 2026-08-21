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Urs observat într-un sat din Alba. Localnicii au primit mesaj RO-Alert

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Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Un urs a fost observat, vineri, în satul Tătârlaua din judeţul Alba, populaţia fiind prevenită despre prezenţa animalului printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Alba, Raul Crişan, în satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, a fost semnalată, vineri, prezenţa unui urs, scrie Agerpres.

Echipajul de intervenţie al Jandarmeriei Alba care s-a deplasat la locul indicat, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare, a constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.

„Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare şi alungare”, a precizat Raul Crişan.

În iunie, localnicii din Tătărlaua au reclamat faptul că un urs ar fi atacat o stână, de unde ar fi luat un miel.

În urmă cu o săptămână, în satul învecinat, Crăciunelu de Sus, un crescător de animale a găsit în păşunea comunală două vaci şi un taur omorâte de un urs.

Editor : Ana Petrescu

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