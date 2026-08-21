Urs observat într-un sat din Alba. Localnicii au primit mesaj RO-Alert

Un urs a fost observat, vineri, în satul Tătârlaua din judeţul Alba, populaţia fiind prevenită despre prezenţa animalului printr-un mesaj RO-Alert.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Alba, Raul Crişan, în satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, a fost semnalată, vineri, prezenţa unui urs, scrie Agerpres.

Echipajul de intervenţie al Jandarmeriei Alba care s-a deplasat la locul indicat, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare, a constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.

„Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare şi alungare”, a precizat Raul Crişan.

În iunie, localnicii din Tătărlaua au reclamat faptul că un urs ar fi atacat o stână, de unde ar fi luat un miel.

În urmă cu o săptămână, în satul învecinat, Crăciunelu de Sus, un crescător de animale a găsit în păşunea comunală două vaci şi un taur omorâte de un urs.

Editor : Ana Petrescu