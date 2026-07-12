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Urs semnalat în Baia Mare. A fost emis mesaj RO-Alert, iar echipajele de intervenție intervenit în zonă

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ursoaica cu doi pui
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Un urs a fost semnalat, duminică, în municipiul Baia Mare, în zona Valea Usturoiului, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție, inclusiv jandarmi și un echipaj medical de prim-ajutor.

„Prin Sistemul Naţional Unic de Apeluri de Urgenţă 112  a fost semnalatâ prezenţa unui urs pe raza unităţii administrativ-teritoriale Baia Mare, pe Valea Usturoiului, în zona cunoscută sub denumirea «Izvor». Au fost anunţate autorităţile administraţiei publice locale,  respectiv un echipaj de jandarmi, care a plecat la faţa locului”, anunţă, duminică, prefectura Maramureş.

Prezența unui urs a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în zona Valea Usturoiului din Baia Mare, într-un punct cunoscut sub denumirea „Izvor”. După sesizare, autoritățile locale au fost informate, iar un echipaj de jandarmi s-a deplasat în zonă pentru verificări.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș a transmis un mesaj RO-Alert prin care populația a fost avertizată cu privire la prezența animalului sălbatic. Totodată, în zonă a fost trimis și un echipaj medical de prim-ajutor EPA-SMURD.

Autoritățile le recomandă persoanelor aflate în apropierea zonei să păstreze distanța față de urs, să nu încerce să îl hrănească și să nu se apropie pentru a-l fotografia, pentru a evita situațiile care le-ar putea pune viața sau integritatea fizică în pericol.

 

Editor : A.R.

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