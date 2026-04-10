Val de frig în Maramureș: temperaturi de -13 grade la munte și pagube în livezi din cauza înghețului

Brumă, îngheț la sol și vânt puternic Culturile pomicole, afectate de frig

La stația meteo Iezer din Munții Rodnei au fost înregistrate, vineri dimineața, temperaturi de minus 13 grade Celsius, iar stratul de zăpadă era de 40 cm.

„Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuș -6 grade Celsius, Sighetu Marmației -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Șugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuț -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borșa, Moisei, Vișeu de Sus 0 grade Celsius. (...) Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte și măsura până la 40 cm la stația meteo Iezer”, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă, scrie Agerpres.

Brumă, îngheț la sol și vânt puternic

Conform acestuia, în cursul dimineții de vineri, izolat, s-a semnalat brumă și s-a produs îngheț la sol. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări temporare, atingând rafale de până la 46 km/h la Ocna Șugatag, iar în zona montană înaltă până la 72 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu un utilaj și au răspândit patru tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului.

„Pe drumurile din zona montană a județului Maramureș, stratul de zăpadă a măsurat în afara părții carosabile în zona înaltă de munte până la 7 cm”, a precizat Dan Bucă.

Culturile pomicole, afectate de frig

Temperaturile scăzute au provocat îngheț la nivelul solului și au afectat o parte importantă a culturilor pomicole.

„Atât în zonele de șes, dar și la deal, azi dimineață, temperaturile au oscilat între minus cinci și minus 0 grade Celsius, iar frigul a afectat cultura părului, vișinului, cireșului și caisului, puternic înflorite de câteva zile. Încă nu putem evalua pagubele produse de frig, dar cu siguranță și anul acesta o mare parte din recoltă a fost compromisă”, a declarat, vineri, pentru Agerpres, consultantul Agrocentrum Maramureș, Andreea Mic.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Xi Jinping inspectează soldații
3
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
4
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
5
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara
vacanta in familie
Rezervări mai puține de Paște pe Valea Prahovei, anul acesta. Care sunt destinațiile preferate de români în vacanța de primăvară
salvamont maramures
„Nu cred că e mort, dar nu e bine deloc”. Tânăr ucrainean găsit pe munte în stare gravă, după ce compatriotul său l-a părăsit
photo-collage.png - 2026-04-08T092820.138
Incendiu puternic într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de oameni evacuați
cartofi noi
Au apărut primii cartofi noi românești în piețe și supermarketuri. Prețul e cu 40% mai mare decât anul trecut. Cât costă kilogramul
Recomandările redacţiei
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting...
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: meteorologii anunță...
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției a respins acuzațiile privind un „blat” politic...
Ultimele știri
Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul
Mesaj tranșant de la Beijing: China nu va tolera independența Taiwanului, spune Xi Jinping
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze costurile energiei în Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, povești cutremurătoare cu Mircea Lucescu: l-a salvat de Covid, l-a vizitat în pușcărie și l-a dat...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
LIVE / Înmormântare Mircea Lucescu. A început slujba de la Biserica Sfântul Elefterie. Unei persoane i s-a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Tichetele de masă nu ajung doar în contractul de muncă. Unde mai trebuie să fie înregistrate
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul făcut de Traian Băsescu, după ce a depus coroana la sicriul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Nu mai are pătrățele pe abdomen, ci o...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...