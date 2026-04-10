Val de frig în Maramureș: temperaturi de -13 grade la munte și pagube în livezi din cauza înghețului

La stația meteo Iezer din Munții Rodnei au fost înregistrate, vineri dimineața, temperaturi de minus 13 grade Celsius, iar stratul de zăpadă era de 40 cm.

„Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuș -6 grade Celsius, Sighetu Marmației -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Șugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuț -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borșa, Moisei, Vișeu de Sus 0 grade Celsius. (...) Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte și măsura până la 40 cm la stația meteo Iezer”, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureș, Dan Bucă, scrie Agerpres.

Brumă, îngheț la sol și vânt puternic

Conform acestuia, în cursul dimineții de vineri, izolat, s-a semnalat brumă și s-a produs îngheț la sol. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări temporare, atingând rafale de până la 46 km/h la Ocna Șugatag, iar în zona montană înaltă până la 72 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu un utilaj și au răspândit patru tone de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului.

„Pe drumurile din zona montană a județului Maramureș, stratul de zăpadă a măsurat în afara părții carosabile în zona înaltă de munte până la 7 cm”, a precizat Dan Bucă.

Culturile pomicole, afectate de frig

Temperaturile scăzute au provocat îngheț la nivelul solului și au afectat o parte importantă a culturilor pomicole.

„Atât în zonele de șes, dar și la deal, azi dimineață, temperaturile au oscilat între minus cinci și minus 0 grade Celsius, iar frigul a afectat cultura părului, vișinului, cireșului și caisului, puternic înflorite de câteva zile. Încă nu putem evalua pagubele produse de frig, dar cu siguranță și anul acesta o mare parte din recoltă a fost compromisă”, a declarat, vineri, pentru Agerpres, consultantul Agrocentrum Maramureș, Andreea Mic.

Editor : Ana Petrescu