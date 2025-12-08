Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica

Trei bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi în weekend în trei cazuri separate de violenţă domestică. Aceştia şi-au agresat mama, soţia şi fiica, iar în două dintre situaţii poliţiştii au emis ordine de protecţie provizorii, informează Agerpres.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Roşiori de Vede efectuează cercetări într-un dosar penal pentru violenţă în familie, faţă de un bărbat care şi-a bătut mama. Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 7 decembrie, femeia ar fi fost agresată fizic de către fiul său, în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Peretu, precizează sursa citată.

În alt caz, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au deschis un dosar penal unui bărbat care şi-a bătut soţia. Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 6 decembrie, femeia ar fi fost agresată fizic de către soţul său, în timp ce se afla la locuinţa comună din municipiul Turnu Măgurele. Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoana vătămată s-a opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În al treilea caz, s-a deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi ameninţare. La data de 6 decembrie, o femeie ar fi fost agresată fizic şi ameninţată de către tatăl său, în timp ce se afla la locuinţa concubinului său din municipiul Turnu Măgurele. Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoana vătămată s-a opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere, menţionează comunicatul IPJ Teleorman.

În toate cele trei cazuri s-a dispus reţinerea agresorilor.

IPJ Teleorman mai anunţă că un alt bărbat a fost reţinut, ulterior pe numele lui fiind dispusă măsura controlului judiciar. Cel în cauză este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie. La data de 2 decembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie despre faptul că un bărbat ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecţie, încercând să o contacteze telefonic.

