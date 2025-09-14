Vicepreședintele CNA Valentin Jucan a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că România este „ținta unui război informațional”, conform declarației președintelui Nicușor Dan, iar Consiliul Național al Audiovizualului poate să intervină „atunci când este vorba despre dezinformare sistemică”. Acesta a afirmat că „după încheierea alegerilor prezidențiale, am văzut că lucrurile au devenit mult mai sofisticate și modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conținutului clar ilegal, al unei dezinformări, în zona aceea de schimbare a percepțiilor”. El spune că TikTok a reacționat mai rapid la eliminarea conținutului ilegal sesizat prin ordinele CNA iar, pe de altă parte, în cazul platformei X, nu a existat cooperare „aproape de niciun fel”.

„Actualul președinte al României a spus cu subiect și predicat că suntem ținta unui război informațional. Din acest punct de vedere pentru noi, ca parte a instituțiilor publice care au un rol în combaterea dezinformării, este extrem de important că de la vârful statului acest lucru a fost spus cu subiect și predicat.

Al doilea element important este faptul că între autoritățile care sunt chemate să combată dezinformarea și să supravegheze ce se întâmplă în platforme și să vină cu măsuri publice există o comunicare reală, ceea ce nu exista anul trecut, când noi discutam și vă aduceți aminte că spuneam că nu suntem pregătiți pentru un val de dezinformare.

CNA poate să intervină atunci când este vorba despre dezinformare sistemică. Și aici mă refer la prevederile clare din Directiva privind Serviciile Audio-vizuale. Poate să intervină în online atunci când este vorba despre instigare la ură, despre instigare la violență, despre antisemitism sau despre promovarea regimurilor fasciste, comuniste sau altor regimuri interzise. Ceea ce nu avem însă deocamdată - dar sunt optimist - pentru a putea să intervenim cu și mai mare efect este un soft care să ne ajute să vedem acel sistemic.

Deci nu doar niște link-uri, ci să vedem, de exemplu, că un anumit tip de conținut face parte dintr-o campanie care este ilegală.

Și am să vă dau un exemplu. Față de momentul de până la încheierea alegerilor prezidențiale din luna mai, am văzut o serie de conținuturi ilegale care îndemnau clar la violență, de exemplu, sau aveau o dezinformare clară și explicită. Și asta pentru că adversarii noștri, oricare ar fi aceia, și care apelează la dezinformare, aveau un termen foarte scurt în care urmăreau să obțină niște rezultate, respectiv alterarea sau afectarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din România. Și atunci, intensitatea dezinformării era una care era clară, ilegală”, a explicat Valentin Jucan.

Acesta a afirmat că „după încheierea alegerilor prezidențiale, am văzut că lucrurile au devenit mult mai sofisticate și modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conținutului clar ilegal al unei dezinformări în zona aceea de schimbare a percepțiilor”.

„Ori acest tip de campanie nu poate fi considerată ilegală, luată și analizată postare cu postare, fiindcă nu este nimic ilegal. Atunci când apare o postare care promovează ideea că Putin ne iubește, de exemplu. Când vedem, în schimb, că avem de-a face cu o campanie sistemică și că acele postări nu au un comportament autentic, deci în spatele conturilor nu se află niște persoane reale, ci sunt boți sau sunt promovate prin ferme de troli ori sunt create cu inteligența artificială și promovată cu ajutorul softurilor de inteligență artificială, care sunt create special pentru a evita algoritmii și chiar eventualele acorduri pe care grupurile de moderare ale platformelor le fac, atunci putem să declarăm o campanie ca fiind ilegală, fiindcă ea, de fapt, nu are un comportament natural. Acesta este un exemplu. Deci CNA poate să acționeze în această zonă, are nevoie de încă câteva elemente care sunt de ordin tehnic și mă refer la acest soft de monitorizare, care nu este ceva extraordinar de greu de găsit”, afirmă vicepreședintele CNA.

400 de ordine de eliminare a conținutului ilegal, emise în 2025

Acesta a explicat că CNA a emis, în 2025, ordine care vizau mii de linkuri care se încadrau la conținut ilegal, iar timpul de răspuns, spe exemplu, în cazul TikTok, era „foarte bun, de 8 minute”.

„De la începutul anului am emis, n-aș vrea să greșesc, dar peste 400 de ordine de eliminare. Un ordin nu înseamnă un link, pentru că într-un ordin de eliminare noi putem să trecem, de exemplu, în privința platformei TikTok, într-un ordin putem să trecem până la 400 de link-uri pe care le găsim ca fiind încadrabile la acest tip de conținut ilegal. Deci de ordinul miilor.

Majoritatea dintre ele sunt puse în aplicare. Diferă intervalul de timp în care platformele reacționează. De exemplu, platforma Tiktok, inclusiv după alegerile prezidențiale, reacționa în aproximativ 8 minute, ceea ce era un un timp foarte bun, 8 minute de la momentul la care noi urcam în platformă un astfel de ordin.

Alte platforme au un termen puțin mai mare sau, dacă sunt niște elemente de clarificare, le solicită. Însă majoritatea ordinelor noastre sunt duse la îndeplinire. Există într-adevăr o platformă, X, care nu cooperează aproape de niciun fel. Deci 99% nu”, spune Jucan.

Oficialul CNA afirmă că ordinele de eliminare vizează conținut care are „elemente care sunt prevăzute în Directiva privind Serviciile Audiovizuale, adică dezinformare sistemică, instigare la ură, instigare la violență, pornografie infantilă”.

„Și deși noi constatăm de foarte multe ori că nu există o persoană în spatele acestor conturi care fac parte din aceste campanii, atunci, în momentul în care noi notificăm platforma cu privire la comportamentul neautentic, neuman, din spatele unor conturi sau a unor campanii, platforma este în stare să vadă că, de fapt, nu este o persoană în spatele contului și închide conturile sau campaniile respective”, mai explică Valentin Jucan.

