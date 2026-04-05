Live TV

Video Vandalism filmat și amendat cu mii de lei. Cum s-au dat singuri de gol doi tineri teribiliști din Oradea. „Mi se pare de prost gust”

Data publicării:
vandali filmati
În imagini se vede cum cei doi bărbați se apropie de camera de supraveghere și încep să tragă de ea. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Amenzi de mii de lei pentru cei care distrug sau desenează obiectivele stradale. La Oradea, polițiștii se folosesc de camerele de supraveghere video din oraș pentru a-i prinde pe vandali. Recent, doi tineri care au distrus o cameră video stradală au fost dați de gol tocmai de imaginile surprinse de aceasta. Au fost identificați și riscă amenzi de până la 6.000 de lei fiecare.

Momentul a fost filmat în Pasajul Dacia, din Oradea. În imagini se vede cum cei doi bărbați se apropie de camera de supraveghere și încep să tragă de ea. Nu reușesc să o rupă din prima, așa că încep să o lovească. Indivizii au fost prinși chiar cu ajutorul camerei pe care au încercat s-o distrugă.

„Sistemul îi dă în vileag și e bun. Mi se pare de prost gust! Așa ceva doar cei fără un pic de minte la cap fac”, e de părere un bărbat.

„Din păcate, tot mai des se întâmplă acte de vandalism. Este o lipsă sacră de educație, este deranjant pentru toți ceilalți care trebuie să suporte aceste acte”, spune altcineva.

Fapta nu a rămas fără urmări, iar acum cei doi sunt buni de plată. Între 3.000 și 6.000 de lei - atât costă o clipă de teribilism în Oradea.

„A fost o chestiune de câteva zile până când cei doi au fost identificați de Poliția Locală, iar datele lor au fost deja comunicate Poliției Municipiului Oradea. Aceștia, conform articolului 253, riscă închisoare între 6 luni și 3 ani sau amendă penală”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

Nu este primul caz de acest fel. În urmă cu o lună, un copil, însoțit de un adult, au mâzgălit cu spray-ul parapetul lateral al unui pod din centrul orașului. Pe lângă amenzi, cei care distrug bunuri publice sunt obligați să le readucă la starea inițială.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”