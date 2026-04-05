Amenzi de mii de lei pentru cei care distrug sau desenează obiectivele stradale. La Oradea, polițiștii se folosesc de camerele de supraveghere video din oraș pentru a-i prinde pe vandali. Recent, doi tineri care au distrus o cameră video stradală au fost dați de gol tocmai de imaginile surprinse de aceasta. Au fost identificați și riscă amenzi de până la 6.000 de lei fiecare.

Momentul a fost filmat în Pasajul Dacia, din Oradea. În imagini se vede cum cei doi bărbați se apropie de camera de supraveghere și încep să tragă de ea. Nu reușesc să o rupă din prima, așa că încep să o lovească. Indivizii au fost prinși chiar cu ajutorul camerei pe care au încercat s-o distrugă.

„Sistemul îi dă în vileag și e bun. Mi se pare de prost gust! Așa ceva doar cei fără un pic de minte la cap fac”, e de părere un bărbat.

„Din păcate, tot mai des se întâmplă acte de vandalism. Este o lipsă sacră de educație, este deranjant pentru toți ceilalți care trebuie să suporte aceste acte”, spune altcineva.

Fapta nu a rămas fără urmări, iar acum cei doi sunt buni de plată. Între 3.000 și 6.000 de lei - atât costă o clipă de teribilism în Oradea.

„A fost o chestiune de câteva zile până când cei doi au fost identificați de Poliția Locală, iar datele lor au fost deja comunicate Poliției Municipiului Oradea. Aceștia, conform articolului 253, riscă închisoare între 6 luni și 3 ani sau amendă penală”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș.

Nu este primul caz de acest fel. În urmă cu o lună, un copil, însoțit de un adult, au mâzgălit cu spray-ul parapetul lateral al unui pod din centrul orașului. Pe lângă amenzi, cei care distrug bunuri publice sunt obligați să le readucă la starea inițială.

