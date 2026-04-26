Vântul puternic a început să facă ravagii în estul țării, unde meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt. Acoperișurile mai multor blocuri au fost smulse, iar copacii s-au rupt din rădăcini și au căzut peste mașini. De asemenea, un bărbat a ajuns la spital după ce un copac s-a prăbușit peste el. Avertizarea este valabilă până la ora 18:00.

În județul Iași, vântul a început să bată cu putere, în rafale, iar în mai multe zone din oraș traficul a fost perturbat din cauza prafului ridicat în atmosferă. Autoritățile au transmis recomandări și i-au atenționat pe șoferi și pietoni să fie prudenți, existând risc de accidentare.

De asemenea, în mai multe zone din oraș s-au desprins bucăți din acoperișuri, care au căzut pe carosabil sau chiar peste mașinile aflate în trafic. Probleme au fost semnalate și în localități din județul Iași.

Totodată, incidente similare au fost raportate și în Botoșani. Circulația pe DN29, care face legătura între orașul Săveni și municipiul Botoșani, a fost întreruptă temporar, după ce un copac a căzut pe partea carosabilă, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

Potrivit oficialilor ISU, copacul a fost rupt de vântul puternic care afectează județul Botoșani. De asemenea, în municipiul Botoșani, mai multe elemente de construcție desprinse din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme, pe carosabil și pe trotuare.

Tot în Botoșani, pompierii au intervenit după ce doi arbori prezentau risc iminent de prăbușire peste mașinile parcate sau peste trecători. O altă intervenție a avut loc după ce o bucată de tablă s-a desprins de pe acoperișul unei clădiri și risca să cadă peste trecători sau autoturisme.

Cod portocaliu de vânt în Moldova

Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de vânt, valabile duminică pentru întreaga țară, fenomenele urmând să se intensifice pe parcursul zilei. Rafalele vor atinge până la 90 km/h în zonele joase și până la 120 km/h la altitudini mari.

Pentru intervalul 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de vânt pentru majoritatea regiunilor. "Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica mai întâi în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50–70 km/h, iar la munte de 70–90 km/h", au precizat meteorologii.

