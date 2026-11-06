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Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul

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giurgiu
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă țării. Foto: Captură Digi24
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Vaslui a fost o constantă în economia României și ani la rând a fost cel mai sărac județ al țării. Până în acest an, când titlul nedorit a fost preluat de Giurgiu. Vârful clasamentului e însă neschimbat. Bucureștiul are cea mai mare putere de cumpărare din țară. De fapt, joacă în o cu totul altă ligă comparativ cu restul județelor din țară și depășește chiar puterea de cumpărare a altor capitale din regiune.

Locuitorii din Giurgiu au cea mai mică putere de cumpărare din țară. Venitul pe care îl are disponibil fiecare locuitor al județului este de 5.816 euro, arată datele companiei de cercetare de piaţă NIQ. Asta reprezintă doar jumătate din media națională, de 11.283 de euro.

De altfel, puterea de cumpărare este sub media națională în 33 din cele 41 de județe ale țării.

Bucureștiul joacă în o cu totul altă ligă. Cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 22.941 de euro, locuitorii Capitalei au mai mult decât dublul mediei naționale disponibil pentru cheltuieli și economii. Comparativ cu cel mai sărac județ, puterea de cumpărare este de aproape patru ori mai mare, ceea ce arată o polarizare puternică la nivelul județelor țării.

Datele companiei de consultanță arată că numai Bucureștiul și primele opt județe din clasament înregistrează niveluri ale puterii de cumpărare peste media națională. Însă chiar și aici sunt diferențe mari. De exemplu, pe locul secund în top este județul Cluj, unde venitul disponibil este de 17.274 de euro. Suma este cu aproape 25% sub cea pe care o au la dispoziție locuitorii Capitalei.

Bucureștiul este și singura regiune unde puterea de cumpărare depășește media europeană, cu 8,5%.

Dacă facem o comparație la nivel european, România ocupă locul 32 din cele 42 de țări europene analizate în anul 2026. Față de anul trecut țara noastră a coborât un loc, deși puterea de cumpărare pe cap de locuitor a crescut ușor, de la 11.105 euro la 11.283 euro. Suma reprezintă 53% din media europeană de 21.153 de euro, față de 55% anul trecut.

La fel ca în anii precedenți, Liechtenstein ocupă primul loc în clasamentul european al puterii de cumpărare în 2026. Locuitorii țării beneficiază de o putere de cumpărare de 78.520 euro pe cap de locuitor, de 3,7 ori mai mare decâ media europeană. Elveția și Islanda ocupă pozițiile a doua și a treia. În timp ce rezidenții Elveției dispun de 54.730 euro pe cap de locuitor, locuitorii Islandei au la dispoziție 44.692 euro pe cap de locuitor.

Ucraina continuă să ocupe ultima poziție, cu o putere de cumpărare de numai 3.456 euro pe locuitor, adică doar 16% din media europeană.

Editor : A.P.

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