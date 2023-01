Vatmanii și controlorii din Timișoara iau lecții de engleză, în așteptarea turiștilor care vor vizita Capitala Culturală Europeană

Angajații Societății de Transport Public din Timișoara s-au pus serios pe învățat limba engleză. Autoritățile locale se așteaptă la un flux uriaș de turiști, acum că orașul este Capitală Culturală Europeană. Vor să se asigure că șoferii de autobuze, controlorii dar și vânzătorii de bilete se înțeleg cu turiștii străini. Momentan, mulți dintre ei nu știu nici măcar să răspundă în engleză unor întrebări simple.

Ne-am asumat rolul unui turist neștiutor de limba română, am cumpărat un bilet și am întrebat în limba engleză cum se folosește. Am primit în răspuns un singur cuvânt, iar doamna de la ghișeu ne-a arătat prin semne cum se folosește.

Practic, un turist n-a înțeles nimic din această conversație, dar această situație e pe cale să se schimbe.

-Mai greu la început, dar se fac progrese notabile. Iar oamenii încep să descopere importanța cunoașterii unei limbi străine în meseria pe care o practică.

-Le răspund pe jumătate, unde chiar nu știu cuvântul cu Google Translate. Mai căutam câte unu care știa de la coadă și mă ajuta și ne face bine cursul ăsta că ne mai perfecționăm și noi limba.

-Mie chiar mi s-a întâmplat să fiu sunat la trotinete de un călător străin și a fost un pic dificil. L-am rugat pe colegul să mă ajute puțin și acum cu capitala culturală cred că va fi nevoie de mult mai mult limba engleză.

-Puțină engleză, puțină română și tot am reușit să duc la bun sfârșit, dar cu greu.

Cursurile intensive se țin de 3 ori pe săptămână, sunt atât pentru începători, cat și pentru avansați.

Cosmin Bradu - purtător de cuvânt STPT: Durează 6 săptămâni cursurile, sunt foarte receptivi colegii noștri mai mult decât atât sunt și alți colegi din cadrul societății care își doresc să vină la aceste cursuri.

Cristina Topciov – director executiv, centru de limbi străine: Ne-am gândit și cu siguranță vom adăuga elemente de cultură, civilizație și tot ce înseamnă să devii sau să fii o bună gazdă în Timișoara, Capitală Culturală Europeană.

Un astfel de curs intensiv costă în mod normal peste 400 de lei de persoană, însă sunt gratuite pentru angajații societății de transport public.

