Venituri de până la 2.000 de euro chiar şi pentru studii medii

Cu mai puţine prejudecăţi decât în trecut, astăzi tinerii au curajul de a-şi urma visul şi nu se mai lasă îngrădiţi de cerinţele societăţii sau de dorinţele proiectate asupra lor de către părinţi. Practic, în ziua de azi, cu îndemânare, pasiune, dar şi performanţă poţi câştiga un salariu bun chiar dacă ai doar studii medii.

Gabriel Biţă, stilist: „Ai mei aveau cu totul alte planuri cu mine, voiau să termin un liceu, să fac o facultate, tata visa ceva medicină”.

Gabriel are 21 de ani, iar de doi ani lucrează ca stilist. N-are diplomă de bacalaureat, dar a făcut cursuri de perfecţionare, iar acum câştigă suficient cât să nu mai depindă de banii părinţilor.

Gabriel Biţă, stilist: „A fost alegerea mea, am preferat să trăiesc sub eşecul meu, dacă va fi, decât succesul altuia consider că o diplomă nu ţine locul unui vis, consider că o diplomă nu înlocuieşte munca”.

Ana Călugăru, PR manager eJobs: „Tot mai mulţi angajatori nu se mai limitează doar la acel candidat ideal care are CV-ul plin de studii superioare, caută şi tineri care, spre exemplu, n-au absolvit liceul, sunt job-uri în care se pot câştiga chiar şi 1000 de euro - 2000 de euro, dar vorbim de job-uri care au o schemă de remunerare bazată în special pe comision”.

Specialiştii în recrutare spun că abilităţile interpersonale şi dorinţa de a învăţa repede lucruri noi au ajuns să compenseze lipsa de experienţă sau a unei diplome de studii.

Corina Diaconu, manager al unei agenţii de recrutare: „În România piaţa forţei de muncă este extrem de dinamică şi extrem de ofertantă. Asta înseamnă că-şi pot găsi de lucru absolut toţi cei care doresc să lucreze şi cei care au studii superioare şi cei care nu au nici bac-ul”.

O coafeză se poate angaja pe un salariu de până la 2.000 de euro lunar, dacă are certificări, potrivit anunţurilor de pe paginile firmelor de recrutare.

La fel şi o manichiuristă, mai ales dacă e vorba de un salon de lux.

În timp ce, un editor video, fără studii, dar cu experienţă de minimum doi ani, poate câştiga între 1.000 şi 2.000 de euro. Iar dacă vorbeşti limba greacă, poţi fi babysitter, pe 1.000 de euro pe lună.

