Live TV

Foto Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște

Data publicării:
aeroporturi politie 1
Foto: politiaromana.ro
Din articol
La Aeroportul Iași a fost depistat transport ilegal de persoane

În perioada 6–8 aprilie, Direcția de Poliție Transporturi a desfășurat o amplă acțiune la nivelul aeroporturilor civile din România, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul transporturilor aeriene, în contextul apropierii sărbătorilor pascale. Pentru nereguli au fost aplicate 282 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 140.000 de lei.

Acțiunea a vizat verificarea respectării legislației privind transportul în regim de taxi și transport alternativ, paza obiectivelor din aeroporturi, prevenirea furturilor din bagajele de cală și combaterea migrației ilegale, mai spune Poliția Română, în comunicatul de presă.

La activități au participat polițiști din mai multe structuri, polițiști de frontieră, lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări, jandarmi, echipaje canine, specialiști R.A.R. și reprezentanți ai Biroului Român de Metrologie Legală, dar și reprezentanți ai transportului alternativ.

În total, au fost verificate 758 de autovehicule și 46 de societăți comerciale, fiind legitimate 1.567 de persoane. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 282 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 140.000 de lei.

aeroporturi politie 2
Foto: politiaromana.ro

De asemenea, polițiștii au retras 32 de certificate de înmatriculare, au reținut 7 plăcuțe de înmatriculare și 5 permise de conducere. Aproximativ 1.600 de verificări au fost efectuate prin intermediul aplicației e-DAC.

Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței în zona transporturilor aeriene.

La 7 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Iași au oprit, în zona Aeroportului Internațional Iași, un bărbat care conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina. În urma controlului, s-a constatat că acesta efectua transport de persoane contra cost din aeroport către Republica Moldova, fără a deține documentele legale.

aeroporturi politie 3
Foto: politiaromana.ro

Șoferul a fost sancționat cu amendă de 5.000 de lei, iar polițiștii au dispus reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare pentru o perioadă de 6 luni.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

