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Vești pentru milioane de români. Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite în avans în luna august

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Din articol
Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație Aproape 8 milioane de beneficiari la nivel național

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că va efectua în avans, în luna august, plata mai multor beneficii de asistență socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, beneficiarii care primesc banii în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua în luna august 2026 plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna iulie 2026, întrucât data de 8 august 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare”, a transmis ANPIS.

Astfel, vineri, 7 august, vor fi virate în conturile bancare:

  • alocația de stat pentru copii;
  • indemnizația pentru creșterea copilului;
  • stimulentul de inserție.

Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație

Potrivit ANPIS, alocația de stat este acordată pentru peste 3,3 milioane de copii la nivel național.

În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție, destinat celor care au revenit la serviciu înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august, prin intermediul Poștei Române.

De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu 14 august.

ANPIS precizează că plata celorlalte beneficii de asistență socială, precum alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC și venitul minim de incluziune, va începe din 20 august.

Aproape 8 milioane de beneficiari la nivel național

Conform datelor centralizate de ANPIS, în prezent aproximativ 8 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială în România.

„Volumul total al plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară”, a transmis instituția.

Editor : Ana Petrescu

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