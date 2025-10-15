Live TV

Video Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni

Data publicării:
sobe la bloc
4.000 de apartamente din Calafat au surse alternative pentru încălzit în sezonul rece. Sursa foto: colaj captură Digi24

Stau la bloc, dar trăiesc ca la țară. Este drama a mii de oameni din orașul Calafat, județul Dolj, care iarnă de iarnă sunt nevoiți să se încălzească cu lemne, la gura sobei. Conducta de gaze care ar trebui să treacă și prin orașul lor este, în acest moment, la nivel de proiect, iar oamenii s-au obișnuit ca iernile să fie un adevărat chin. În jurul blocurilor vezi numai stive de lemne, iar hornurile fumegânde fac parte, de ani de zile, din peisajul urbei. „Credeți că nouă nu ne-ar conveni cu gaze?!”, întreabă retoric un bărbat, sătul de promisiunile celor care s-au perindat, pe rând, la primărie. 

Doamna Elena aprinde focul în sobă în fiecare dimineață, după ce aduce în apartamentul de la etajul doi lemne din magazia din fața blocului. Soba o ține în colțul apartamentului, iar burlanul l-a pus în așa fel încât să nu-și deranjeze vecinii, și ei în aceeași situație. O rutină ca la sat, pentru că de ani de zile, autoritățile îi încălzesc pe oameni doar cu promisiuni.

„La bucătărie încălzesc cu butelie și la baia din ăsta, ia uite! Suntem pregătiți și pe partea electrică, să le avem pe toate. E o iarnă grea, nu pot să ies afară sau îmi vine rău - îl bag pe ăla, îl bag pe ăla, le iau la rand”, povestește Elena, o localnică din Calafat.

În fața altui bloc din oraș, o mașină aduce un metru cub de lemne tăiate. Proprietara spune că-i vor ajunge cam pentru o lună, iar apoi trebuie să cumpere altele. Întreabă cât o costă, iar vânzătorul îi răspunde prompt: „750 de lei”.

4.000 de apartamente din Calafat au surse alternative pentru încălzit în sezonul rece. Un lemn ține cam 20 de minute, ne spune un alt localnic.

„Avem termoșemineu, care încălzește toată casa prin calorifere. Ne costă cam 4.000-5.000 de lei pe iarnă”, calculează o femeie.

Conducta de gaze din Calafat este încă la stadiul de proiect. Transgaz a demarat doar procedura de licitație.

„Conducta de gaz vine până la intrarea în Calafat. În ceea ce privește partea de interior a orașului, sperăm ca într-o perioadă foarte scurtă să clarificăm și acest aspect, că sunt niște fonduri guvernamentale câștigate de municipalitate pentru implementarea acestui proiect și, undeva la începutul anului viitor, să începem”, spune primarul municipiului Calafat, Mihai Cotea.

Investiția estimată la aproape 250 de milioane de lei are un termen de finalizare de un an și jumătate. Primarul orașului spune ca ar dura cel puțin trei ani pentru ca localnicii să aibă acces la gaze.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

