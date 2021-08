Viceprimărița din Suceava a câștigat o motocicletă la tombola primăriei. Ce decizie a luat după reacțiile vehemente ale oamenilor

Viceprimarul municipiului Suceava, Teodora Munteanu, a făcut un gest care i-a atras multe critici. În cadrul Bucovina Motorfest, a participat la un concurs sponsorizat chiar de primărie și a câștigat, prin tragere la sorți, marele premiu, o motocicletă. După ce povestea a inflamat publicul, edilul a declarat pentru Digi24 că va dona contravaloarea motocicletei unei organizații ce sprijină copiii. Organizaţia Salvaţi Copiii Suceava nu a întârziat să reacționeze după anunțul viceprimarului.

- S-a extras și câștigătorul motocicletei...

- Caștigător...

- Caștigător Munteanu Teodora. Munteanu Teodora

Publicul: Teodora, Teodora.

Publicul: Uuhuuu...

- Aplauze pentru câștigătorul nostru

- Dacă de 5 ani așteptați să câștigați așa ceva... vi s-a împlinti visul în seara asta. Da...

Teodora Munteanu, viceprimar Suceava: Eu particip în fiecare an la aceste festivaluri ca să sprijin această organizație. Mi-am cumpărat bilet... deci am bilet cumpărat din luna iunie. Ca să sprijin organizatorii. Cine dorește își achiziționează tricoul festivalului, mi-am cumpărat tricoul festivalului ca în fiecare an și automat participi la o tombolă. A extras anul ăsta norocul, sau nenorocul... ce să zic... a extras un copilaș biletul cu mine. Pentru că s-a iscat atâta gălăgie și nu mi se pare... în sfârșit... este o motocicletă second-hand de 5.000 lei ca să știți și dumneavoastră, nu este Harley Davidson sau nu știu ce, și contravaloarea acestei motociclete o voi dona unei organizații Salvați Copiii din Suceava. Dacă aș refuza-o aș recunoaște că am făcut ceva greșit adică le-aș da apă la moară celor care... na... nu am făcut nimic greșit!

Salvaţi Copiii se delimitează de anunţul privind donaţia viceprimarului USR, după Motorfest Bucovina

Organizaţia Salvaţi Copiii Suceava a anunţat pe pagina de socializare că se delimitează de anunţul făcut de viceprimarul Sucevei, Teodora Munteanu, cu privire la faptul că va dona către acest ONG contravaloarea motocicletei primite ca premiu la tombola Festivalului Bucovina Motorfest, transmiţând că fără să vrea a ajuns într-o întreagă dezbatere publică „cu conotaţii negative”, după câştigarea premiului la festivalul desfăşurat la Cetatea de Scaun.

Totodată, conducerea Salvaţi Copiii Suceava susţine că nu cunoaşte detaliile, se delimitează „de orice situaţie care ridică o cât de mică suspiciune în legătură cu moralitatea vreunui demers” şi nu a fost contactată de viceprimarul Sucevei, scrie Agerpres.

„Întreaga noastră activitate se bucură de încrederea oamenilor şi prin urmare ea este şi trebuie să rămână dincolo de orice fel de îndoială. Precizăm că nu am fost contactaţi de doamna în cauză şi, de asemenea, în cazul în care banii au fost deja transferaţi, vă aducem la cunoştinţă că informaţiile referitoare la conturile noastre bancare sunt publice, ele găsindu-se pe pagina noastră de Facebook”, se arată în postarea Salvaţi Copiii Suceava.

