Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de către deputata PNL Alina Gorghiu prin care victimele violenței domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj. Propunerea legislativă înregistrată în procedură de urgență în Parlament urmează să primească votul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege introduce un alineat la articolul 29 din ordonanța de urgență a Guvernului 80/2013 privind taxele judiciare de timbru după cum urmează:

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorț și partaj bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie, prevăzută la art. 199 din Legea 286/2009 privind Codul penal, împotriva agresorilor”, arată propunerea legislativă.

Proiectul a fost votat, în plenul de luni, cu 120 de voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o singură abținere.

„Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară care le împiedica pe multe victime să se desprindă de agresor și să își reconstruiască viața în siguranță. Pentru numeroase femei și bărbați aflați în situații de abuz, dependența materială față de agresor a fost motivul pentru care nu au putut face pasul spre libertate. Această lege le oferă dreptul de a alege demnitatea și siguranța, fără teama costurilor judiciare”, a transmis Alina Gorghiu, într-un comunicat de presă.

Această modificare are un impact bugetar minim, dar un efect major pentru viața și siguranța victimelor violenței domestice. Este o dovadă că legislația poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor.Deputata PNL și fostă ministră a Justiției a mai spus că „fiecare instituție de la poliție și instanțe, până la serviciile sociale- are datoria să contribuie la același obiectiv: protecția reală a victimelor și accesul lor liber la justiție”.

„România face, prin acest proiect, un pas important către un sistem de justiție empatic, echitabil și solidar cu victimele violenței domestice”, a conchis Gorghiu.

„În primele 4 luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la peste 40.000 de cazuri de violenţă domestică. Au fost emise aproape 8000 de ordine de protecţie şi ordine de protecţie provizorii pentru violenţă domestică dar au fost peste 1.900 de infracţiuni referitoare la nerespectarea acestora. În 726 de situaţii agresorul a fost obligat să poarte «brăţara electronică»”, precizează Alina Gorghiu, în expunerea de motive a proiectului de lege.

Inițiatoarea mai spune că „cea mai mare pondere în cadrul infracţiunilor o au «lovirea sau alte violenţe» 57% (8.757 de fapte) şi «ameninţarea» - 12% (1.840 de fapte), acestea reprezentând peste 69% din total”.

Cât costă taxele de timbru pentru divorț și partaj

În România, taxele judiciare de timbru pentru cererile de divorț şi partaj au fost recent modificate.

Prin legea 268/2024, intrată în vigoare pe 3 noiembrie anul trecut, a fost decisă reducerea la jumătate a taxelor de timbru în cazul partajului propriu-zis, pentru bunurile comune.

În cazul cererii de divorţ amiabil (prin acordul ambilor soţi) taxa este de 200 de lei.

Pentru cererea de divorţ din culpa (de exemplu, raporturi grav vătămate între soţi) – taxa este de 100 de lei.

Pentru cererea de divorţ formulată de soţul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei – taxa poate fi de 50 lei.

Pentru cereri accesorii (de ex. stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti etc.) taxa este de 20 lei fiecare cerere.

Pentru partajul bunurilor

Pentru acţiunile evaluabile în bani (partajul bunurilor comune) se aplică un sistem progresiv:

Până la 500 lei: 8%, dar nu mai puţin de 20 lei.

Între 501 şi 5.000 lei: 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei.

Între 5.001 şi 25.000 lei: 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei.

Între 25.001 şi 50.000 lei: 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei.

Între 50.001 şi 250.000 lei: 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei.

Peste 250.000 lei: 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

Inițiativa legislativă este înregistrată în procedură de urgență în Parlament și a primit votul Senatului, în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.

