VIDEO Cozi la centrele de recenzare, după ce doar jumătate dintre bucureșteni s-au recenzat: „Am venit că îmi e frică de amenzile mari”

Jumătate dintre bucureșteni nu au completat formularul pentru recensământ până acum. Mai exact, ei nu s-au autorecenzat, dar nici nu au deschis ușa recenzorului. Așa au ajuns să stea la cozi de dimineață până seara în centrele fixe de recenzare să evite amenzile ce pot ajunge chiar și la 3 mii de lei. Autoritățile au decis prelungirea cu o săptămână a recensământului.

La centrul fix de recenzare de la Institutul Național de Statistică, sute de bucureșteni au venit de la primele ore ale dimineții pentru a completa formularul recensământului.

-De cât timp stați la coadă?

-De la ora 9. Și cred că sunt 102 și dacă termin la 12 zic bogdaproste, dar cred că o să termin la 13.

-Am venit că îmi era frică de amenzile mari...

-De ce nu v-ați autorecenzat?

-Că am zis că mă duc mâine... și am uitat.

-Auzind că sunt amenzi mari. Am zis să nu fiu pe ultima sută de metri.

-Nu a venit niciun recenzor la bloc la noi și așa a trebuit să vin aici. Nu m-am așteptat să fie asemenea aglomerație.

Uneori așteptarea poate dura și câteva ore și asta pentru că numărul recenzorilor încă este unul mic, în comparație cu valul de oameni din ultimele zile care vin să se recenzeze. Mai mult de atât, timpul de completarea unui chestionar diferă de la un caz la altu.

Herțeriu Agnos, recenzor: În cazul unei gospodării cu mai multe persoane, și dacă recenzorul are experiența suficientă, timpul ajunge cam 20 de minute pe gospodărie. În cazul unei gospodării formate din 3 persoane, dacă vorbim de gospodării formate de 6 persoane, se ajunge la 25-30 de minute.

Tudorel Andrei, președinte INS: Se stă la coadă... pentru că dacă am fi avut o participare mai largă în perioada de online, am fi avut o presiune mai mică pe parcursul celor aproape 2 luni de culegere clasică a informațiilor.

Inițial, Recensământul Populației și a Locuințelor trebuia să se încheie pe 17 iulie, însă având în vedere că mai bine de 3 miloane de români încă nu s-au recenzat, autoritățile au decis să mai prelungească procesul încă o săptămână.

Editor : A.P.