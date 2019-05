VIDEO. Cum a ajuns să coste un cartof 1,25 lei

Executivul spune că puterea de cumpărare a crescut în România, dar tot datele INS arată o rată a inflaţiei mare, printre cele mai mari în Europa. Efectele inflaţiei se simt de fiecare dată când plătim facturile. Sau când mergem la piaţă.

- Ce faci, Nelu, de unde vii, mă?

- Am fost la piață, nu mă mai necăji și tu. Uită-te, pensionar, uite cum a ajuns cartoful – mâncarea săracului – cel mai scump aliment în România. Dintr-o pensie de *****, pe opt cartofi am dat 9 lei. 1,25 lei cartoful. Îmi spui că trăiesc bine în țara asta. Uită-te cum trăiesc. 9 lei opt cartofi. Și vine pupăza aia din tei din Teleorman să-mi spună mie că se trăiește în România. O mărit pensia la unu din 500 de oameni. Și restul? Am ajuns să mănânc cartofi cu 9 lei, 1,25 lei cartoful.

Majoritatea mărfurilor alimentare şi nealimentare, dar şi a serviciilor, s-a scumpit în România, în luna aprilie faţă de luna martie a acestui an, cele mai importante „salturi” ale preţurilor fiind înregistrate în cazul cartofilor (+4,75%), energiei termice (+2,06%) şi, respectiv, al serviciilor poştale (+5,57%), reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.

