VIDEO Cum arată plajele din România la final de sezon. Turiștii au lăsat în urmă chiștoace de țigări, resturi alimentare și ambalaje

plaja
Mai multe plaje de pe litoral arată dezastruos la final de sezon. Foto: Digi24

Mai multe plaje de pe litoral arată dezastruos la final de sezon. În Costinești, unii turiști au lăsat în urmă mii de chiștoace de țigară, resturi alimentare și ambalaje din plastic. Administratorii se plâng că nu au destul timp să curețe plajele.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: În Costinești, la marginea unui sector de plajă, în apropierea digului de protecție, turiștii au lăsat în urma lor multă mizerie. Găsim aici ambalaje, pet-uri, multă mâncare și chiar un papuc abandonat.

Pe nisip, cu greu găsești un loc curat în care să-ți pui prosopul.

Turist: Ceva ce în altă țară n-am văzut. Deci românii se duc în Grecia, Spania, Italia și nu aruncă așa, și totuși vin la ei pe plajă... În loc sa ne menținem plajele ca străinii să vină la noi, să le placă, nah, asta facem.

Turistă: Sunt dezamăgită însă de felul în care oamenii aleg să petreacă în zona asta și de mizeria pe care o văd aici. Consider că, în primul rând, pentru a da un exemplu bun copiilor, noi ar trebui să adunăm după noi, să nu lăsăm în urma noastră, că nu e nimic foarte complicat de făcut.

Administratorii strâng gunoaiele de două ori pe zi, dimineața și seara, dar nici așa nu reușesc să curețe toată mizeria.

Situația este identică și pe plajă în Eforie Nord. Turiștii aruncă gunoaiele la întâmplare, deși tomberoanele sunt lângă ei.

Vătămănescu Gheorghe, șef serviciu Salvamar Eforie Nord: Situația este puțin scăpată de sub control, după cum vedeți plaja arată deplorabil de la an la an. Multe gunoaie aruncate, chiștoace de țigări, pahare de unică folosință, de bere, de băuturi răcoritoare...

Specialiștii avertizează că bucățile de plastic lăsate pe plajă ajung în apa mării și pot fi ingerate de pești și alte viețuitoare marine.

