Video. Cum arată rănile unui protestatar lovit de o grenadă aruncată de jandarmi

De la o zi la alta tot mai mulţi oameni povestesc teroarea prin care au trecut la protestul din Piaţa Victoriei. Sunt oameni care au protestat paşnic, dar care au căzut victime ale jandarmilor după ce a fost dat ordinul de evacuare.

„Mi-a explodat o grenadă foarte aproape de picior. Mi-au intrat ceva chimicale în partea de jos a piciorului, care este uşor infectată şi schijele celelalte au tăiat pur şi simplu carnea”, explică Ioan Crăciuneanu.

Tânărul a ajuns la spital pentru a fi tratat şi nu a scăpat nici de gazele împrăştiate în piaţă de jandarmi. Le-a simţit din plin şi nu o singură dată.

„La al treilea gaz mi-am pierdut parţial cunoştinţa. Am căzut pe jos. Mă târam pe acolo ca un animal. Îmi curgeau ochi, lacrimi, muci. Am fost ameninţat cu moartea vizual de un jandarm care mi-a făcut semnul ăsta, uitându-se fix la mine. Asta este comportament de infractor. Să te bată fără să spună că urmează să intre peste tine, să tragă în populaţia civilă paşnică şi nevinovată, să nu spună ulterior cu ce chimicale au tras în oameni ca să se poată trata”, povește manifestantul pentru Digi24.

Valentin Toader a fost în Piaţa Victoriei, în zona intersecţiei Iancu de Hunedoara cu Lascăr Catargiu. A obţinut de la Serviciul de Medicină Legală Braşov un certificat care atestă faptul că a suferit leziuni, pentru a căror vindecare e nevoie de cinci - şase zile de îngrijiri medicale. Va depune plângere penală, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

„M-am dat la o parte, pentru a nu sta în calea jandarmilor şi am scos telefonul, să filmez. Jandarmii au început să urle, au venit în fugă către protestatari, către aceşti suporteri, care dăduseră foc şi mi-aduc aminte că unul dintre jandarmi a văzut că filmez şi a început să mă înjure, să-mi strige <<Lasă telefonul, lasă telefonul>, după care mi-au adresat câteva injurii. Am lăsat telefonul, am fost încercuit şi mi-au spus <<Pleacă de aici>>. Unul dintre ei m-a împins cu scutul, am dat să plec, m-am întors cu spatele, pentru că mă tot împingeau, am dat să plec şi am auzit fâsâitul acelui spraz lacrimogen. Mi-au dat cu gaze şi am simţit un baston pe spate. Am fugit, pur şi simplu, atingând cu mâinile pereţii, am nimerit într-o cafenea, unde îmi aduc aminte că unul dintre angajaţi închidea în grabă uşa, în spatele meu”, povestește Valentin Toader.

