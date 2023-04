VIDEO Cum arată viața în cabina de TIR, cu familia departe. „Copilul cel mic are 11 ani. Din cei 11, doar 2-3 ani l-a văzut. E greu!”

Zile întregi petrecute în cabina de TIR în vămile din România. Este povestea multor șoferi, obligați să îndure uneori și foame, pentru că nu au de unde să își ia ceva de mâncare. Cel mai mult se stă în punctul de trecere a frontierei din Galaţi. Acolo șoferii sunt nevoiți să aștepte cel puțin 7 ore.

Șoferii de TIR care trebuie să treacă granița spre Bulgaria sau Republica Moldova așteaptă cu zilele, în cozi kilometrice.

Dana Costache - jurnalist Digi24: Cel mai mare timp de așteptare la ieșirea din țară este pe E87. Este drumul care duce în punctul de frontieră Galați rutier, este granița cu Republica Moldova. Coada de TIR-uri se întinde pe o distanță mai mare de 4 kilometri.

La rând l-am întâlnit pe Alexandru, care a plecat de acasă, din Republica Moldova, acum 14 zile. El transportă îngrășăminte din Bulgaria.

Alexandru - șofer de TIR: Lucrăm așa, încetișor, dar sunt copiii care trebuie întreținuți și nu mai ajung banii tot timpul.

Alexandru are 3 copii care îl așteaptă acasă, însă va mai trece multă vreme până când îi va strânge în brațe.

Alexandru - șofer de TIR: Soția. Am 2 elevi la Chișinău, învață la Academia de Poliție.

De 2 zile așteaptă în vama Galați, să poată intra în Republica Moldova. În tot acest timp, își alină dorul privind pozele din telefon.

Alexandru - șofer de TIR: Cu fratele mai mare, amândoi fac.

-Și vă trimit poze, filmulețe, doar așa să vă mai astâmpărați dorul de ei.

-Da, altfel nu ai cum.

Sunt aproape 40 de ani de când mare parte din timp și-l petrece în cabina TIR-ului.

O viață în cabina de TIR, cu familia departe

Tatiana - soția lui Alexandru: Copiii i-am crescut singură, cu ajutorul financiar al soțului, dar singură i-am crescut.

-Vă este greu?

-Foarte greu.Câți ani are cel mic?

-11. Din cei 11, doar vreo 2-3 ani l-a văzut. E greu! Câteodată nici nu are ce mânca, nici nu are unde să se ducă să cumpere mâncare.

Alexandru - șofer de TIR: Mâncare, pâine, avem de toate, câte puțin puse aici. Cred că vreo 3 zile, 4, avem.

În situația lui sunt sute de șoferi.

-De când stați aici în vamă?

-De ieri, de la ora 2.

-Ne mișcăm câte 10 metri, 50 de metri, asta-i situația.

-De când sunteți aici?

-De ieri. Pe la 11 ziua am ajuns.

-De aseară.

-Câte ore aveți?

-Vreo 16.

-Cum rezistați?

-E deprindere, acum.

-De unde veniți?

-Din Turcia, spre Moldova.

Și în vămile Albița, Isaccea, Negru Vodă și Calafat, șoferii de camioane așteaptă chiar și 6 ore.

