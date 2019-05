VIDEO. Cum au petrecut românii de 1 Mai

Românii au dovedit încă o dată că știu să se distreze, indiferent de vreme. La mare, la munte sau peste granițe, petrecerile au ținut nopți și zile, iar mesele îmbelșugate nu au lipsit.

Petreceri fără sfârşit pe litoral

Pe litoral, petrecerea de 1 Mai continuă, probabil, şi la această oră. Mii de tineri sunt la malul mării şi sărbătoresc aşa cum se cuvine începerea sezonului: cu multă muzică şi nopţi nedormite.

Într-un restaurant grecesc din Mamaia, zeci de farfurii au fost sacrificate pentru distracţia clienţilor. Indiferent de ţara din care au venit oamenii au dansat, printre cioburi, pe ritmurile specifice însoritei Elade. În Vama Veche, muzica a răsunat în fiecare colţ al staţiunii. Şi fiecare a putut să-şi aleagă genul preferat, de la pop la rock şi, mai departe, la folk pe plajă.

Zăpadă de doi metri şi grătare încinse la Bâlea

Indiferent de vreme, românii au aprins grătarele de 1 mai. Aşa au făcut şi cei care au petrecut de ziua muncii la peste 2.000 de metri altitudine, acolo unde stratul de zăpadă are aproape doi metri. La Bâlea Lac, înainte de masă, turiştii s-au bătut cu bulgări.

Mai mult sau mai puţin pregătiți de vremea de pe munte, zeci de turiști profită din plin de zăpada, care, pe alocuri atinge şi doi metri. Suntem în ultima lună de primăvară, așa că hotelul şi biserica de gheață nu mai pot fi vizitate.

Turist: Am găsit plină iarnă, Siberia, frumos. Frumos, e surpriză. Și noi am plecat așa mai de la Constanța.

Turist: Este multă zăpadă, frig. Foarte frumos.

Maria Toader - bucătar: Sfârâie pe grătar, cu toate că noi am așteptat un timp frumos, soare și cald. Dar, la noi, acum, e ca în plină iarnă. Dar pentru aia avem mici. Mâncarea tradițională a românului: micii.

Printre cei urcaţi la peste 2.000 de metri altitudine sunt şi destui turişti străini. Sunt încântaţi, mai ales că unii locuiesc în țări în care nu ninge niciodată.

Turist: Noi suntem din Australia și venim pentru a doua oară aici. Ne place foarte mult acest loc. Am patru copii, noi nu avem zăpadă acasă, iar soțul meu e în concediu, aşa că am venit din nou aici.

Turist: Sunt obişnuit cu vremea asta. Vin din Islanda.

La Bâlea Lac puteţi ajunge în această perioadă doar cu telecabina, de la Bâlea Cascadă. Transfăgărășanul rămâne închis până la începutul lunii iulie.

Castelul Corvinilor, asaltat de turiști de 1 Mai

Vremea mohorâtă din prima zi a lunii mai a crescut încasările obiectivelor turistice. Oamenii nu au putut petrece în aer liber şi au mers să viziteze castelurile şi mânăstirile. La Castelul Corvinilor din Hunedoara, a fost chiar aglomeraţie, iar în Bucovina, mocăniţa i-a adăpostit de ploaie pe turişti.

Nici ploaia care părea să nu se mai oprească nu i-a tinut pe turişti departe de castelul din Hunedoara. Români, maghiari, polonezi, nemţi, dar si chinezi sau indieni, sute de vizitatori au trecut pragul castelului în prima zi a lunii mai.

În 2018, monumentul medieval a fost vizitat de 353.000 de persoane, iar încasările la bugetul local au fost pe măsura, peste 6 milioane de lei.

Pretul unui bilet este de 30 de lei, cu reduceri pentru grupuri, elevi, studenţi sau pensionari.

În acest an, la castel vor începe cele mai ample lucrări de restaurare şi conservare a monumentului. În valoare de 5 milioane de euro, lucrările sunt finanţate din fonduri europene.

Plimbarea cu mocănița i-a încântat pe turiști

Vremea urâtă nu i-a intimidat pe turiștii veniți de 1 mai în Bucovina. Aceștia au ieșit la plimbare, au vizitat obiectivele turistice din zonă și chiar dacă n-au sfârâit micii pe gratare, au avut la sispoziție meniuri mutl mai bogate și mai tradiționale.

Câteva sute de turiști au preferat o plimbare cu mocănița de la Moldovița, pentru ziua de 1 Mai. O alegere excelentă în condițiile în care mai toată ziua a plouat și vremea a fost mohorâtă.

Turist: Din Teleorman am venit și n-am fost niciodată în Bucovina și am dorit să vizităm. A fost foarte bine cu mocănița astăzi fiind prima zi, sperăm ploia să ne lase să vizităm.

Turist: A fost superb, venim din, suntem în concediu am venit din Germania și am vrut să vedem mocănița.

Lecția de turism din Ungaria

Cei mai pretenţioşi au petrecut ziua muncii peste graniţe. În staţiunile din Ungaria şi Bulgaria s-a vorbit din nou româneşte. Cei care preferă să meargă acolo spun că preţurile sunt mai mici cu până la 25% faţă de cele din ţară, iar serviciile mult mai bune.

Complexul balnear din Hajdúszoboszló crește de la an la an, datorită investițiilor făcute de primărie, dar și de statul maghiar. Istoria sa începe în 1925, când primele izvoare cu apă termală au fost descoperite întâmplător de geologi, care căutau petrol în zonă. Apa termală are, de altfel, o culoare roșiatică și un miros puternic, de combustibil, însă proprietățile sale curative au făcut-o celebră în toată Europa.

Turist: Foarte frumos, este pentru a mia oară, să zic așa, de când venim. Inclusiv Revelionul l-am petrecut aici. Ne place, e totul ok, bună dispoziție.

Turist: Nu suntem cazați aici, suntem cazați în Oradea. Venim dimineața, plecăm seara. Serviciile sunt foarte bune, curățenie, apă foarte curată.

O treime dintre turiștii străini care vin la Hajdúszoboszló sunt români, iar numărul lor crește de la an la an. În total, peste 2 milioane de clienți are complexul balnear din Ungaria.

Eniko Levai - referent marketing: În fiecare an crește numărul turiștilor care vin din România. Ei sunt turiștii cei mai fideli, care vin în fiecare anotimp. Chiar și acum au venit foarte mulți. Mai ales în parcul acoperit sunt familii cu copii mici.

În complexul balnear din Hajduszoboszlo, limba română se aude din ce în ce mai des. Chiar și angajații sunt aleși uneori după acest criteriu.

Eniko Levai - referent marketing: Suntem mulți care vorbim limba română, deoarece sunt foarte drăguți turiștii români și foarte recunoscători dacă îi întâmpinăm în limba lor.

Pe cele 30 de hectare ale complexului balnear din Hajdúszoboszló funcţionează zeci de bazine, restaurante și terenuri de sport care pot primi, în plin sezon, 24.000 de clienți.

Bulgaria, preţuri mai mici, servicii mai bune

Mergem acum la alţi vecini, la fel de primitori. În periplul nostru în Bulgaria facem un prim popas în Dalboka. Este un sat pescăresc situat pe malul mării renumit pentru restaurantele sale. Aici, predomină meniurile bazate pe midii și pește. Continuăm călătoria și ajungem în Balcic. Și în această locație tot preparatele din pește sunt la mare căutare.

Dislava Kiriakova, manager hotel: Mâncarea e bazată pe preparate din pește, fructe de mare și salate.

Hotelierii au pregătit oferte pentru vacanța de 1 mai. La un hotel de 4 stele, turiștii plătesc 70 de euro pentru o cameră și au inclus micul dejun.

Krasimira Atanasova, recepționer: Hotelul nostru este ocupat în proporție de 95%. Și toți turiștii sunt români. Le hotelul nostru, la centrul spa vin şi a doua, chiar şi a treia oară și sper că vor veni și în sezonul estival.

Iar românii sunt încântați de condițiile care li se oferă pe litoralul bulgăresc.

După ce se cazează, turiștii se relaxează în centrele spa, se plimbă pe faleză sau vizitează castelul Reginei Maria din Balcic.

