VIDEO. Cum decurge pelerinajul de la Mănăstirea Nicula în condiții de pandemie

Au început pregătirile pentru cea mai mare sărbătoare religioasă a verii, Adormirea Maicii Domnului. La Mănăstirea Nicula din județul Cluj pelerinajul nu s-a anulat, dar se desfășoară cu multe restricții. Câteva mii de credincioși participă la cel mai mare pelerinaj al verii, de Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula din județul Cluj.

Icoana făcătoare de minuni a fost scoasă din biserică, vineri seara, dar anul acesta credincioșii nu mai au voie să o sărute. Moment culminant al acestui pelerinaj, distanțarea fizică nu a mai putut fi păstrată în momentul scoaterii icoanei din mănăstire. Iată imaginile:

Sute de credincioși și-au instalat în cursul zilei corturile pe pajiștea din fața Mănăstirii. Hramul de anul acesta se va sărbători în condiții speciale: toată lumea poartă mască și nu se mai dau tradiționalele sarmale la final de slujbă.

Dealul mănăstirii, transformat în camping

Dealul din fața Mănăstirii Nicula din județul Cluj seamănă anul acesta mai degrabă cu un camping.

Pentru a păstra siguranța și distanțatea fizică, dealul mănăstirii a fost împărțit în două. În partea de jos oamenii și-au așezat păturile, au fost puse garduri despărțitoare, iar corturile au voie să fie amplasate doar în partea de sus, între copaci.

„Am luat niște măsuri mai restrictive față de anii precedenți, având în vedere contextul epidemiologic actual, începând de la restricționarea accesului cu mașini din satul Nicula, la restricționarea cu băuturi alcoolice și comercializarea de orice fel de produse, după cum vedeți nu mai avem cerebrele tarabe care erau aici și care atrăgeau un număr mare de oameni”, a declarat Mircea Abrudean - prefectul județului Cluj.

Credincioși: „Suportăm masca, și Maica Domnului a suportat multă durere pentru fiul său”

„Am venit pentru că Măicuța Domnului a fost cea mai grabnică ajutătoare pentru mine. Rămânând văduvă în urmă cu 31 de ani, cu cinci copii”, mărturisește o credincioasă. „Deci Maica Domnului ne ajută, trebuie să suportăm, că ea a suportat mult mai multă durere pentru fiul său”, spune femeia, întrebată dacă e greu să poarte masca de protecție.

„Suportăm, nu-i așa de rău. Mai tragi un pic de aer, rezistăm”, spune o altă femeie venită la Mănăstirea Nicula. „Din Bârlad, Vaslui, venim”, precizează enoriașa.

„Eu vin din 88, o dată am lipsit. Am simțit ajutorul Maicii Domnului pe care le-am primit de fiecare dată”, explică o altă femeie, care însă nu are mască. Întrebată de ce, spune că îi e rău și și-a dat-o jos pentru că speră să-i fie mai bine așa.

Spital mobil, în curtea mănăstirii

Și reprezentanții ISU s-au mobilizat. În curtea mănăstirii a fost amplasat un spital mobil.

„Are posibilitatea de a oferi acele condiții de a face o evaluare primară și să le ofere îngrijirile necesare la fața locului”, a declarat Andrei Biriș, purtător de cuvânt al ISU Cluj. „Noi suntem pregătiți pentru cazuri mai grave să-i transferam la unitătile spitalicești acolo unde este nevoie”, a adăugat el.

„Cu toate că sunt condiții speciale, lumea a venit, se poate vedea pe această pajiște din fața bisericii. Într-adevăr, se respectă toate regulamentele date de Prefectură cu purtatul măștii, dezinfectatul mâinilor la intrarea în biserică și în mănăstire. (...) Nu se poate săruta icoana, dar se pot închina la icoana Maicii domnului”, a declarat părintele Pantilimon, reprezentant al Mănăstirii Nicula.

300 de politiști și jandarmi vor fi prezenți la mănăstire pe toată perioada procesiuniii. Comitetul pentru Situații de urgență din Cluj a decis că pelerinajul se va încheia fără masa tradițională cu sarmale, care era oferită, de obicei, la finalul slujbei.

Editare web: Luana Păvălucă