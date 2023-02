VIDEO. Femeie cărată cu roaba la ambulanța care nu poate ajunge la ea din cauza drumului. Primar: Așa a fost întotdeauna

România nu are nevoie de tragedii precum cutremurul din Turcia pentru situații incredibile și măsuri disperate. În anul 2023, o femeie bolnavă din Vâlcea a fost filmată în timp ce era cărată cu roabă la ambulanța, care nu poate să ajungă la ea din cauza drumului care trece printr-un râu. Explicația primarului pentru această situație: așa a fost întotdeauna.

Femeie: Nu e, mamă, normal, dar ce să facem? Asta e! Cu roaba! Cu roaba l-au dus pe fiul meu 15 ani, tot cu roaba și pe el, că e bolnav.

Această femeie de 84 de ani, imobilizată la pat, a fost purtată cu roaba prin sat până la ambulanță, din cauza drumului impracticabil. Și fiul ei se află în aceeași situație. De ei au grijă nora femeii.

Reporter: Văd că aveți două.

Elena Popa, nora bătrânei cărate cu roaba: Da! Vă spun drept, într-una pun persoana, într-una pun căruțul cu rotile.

Zilele trecute o ambulanță a fost tractată de o mașină de teren pentru a ajunge la bolnavă.

Elena Popa: Cu roaba până în stradă, dacă e Sâmnicul mic, iar dacă e Sâmnicul mare, amânăm programările de la spital. Ne-au trimis cei de la primărie, le-am cerut ajutor și ne-au trimis băiatul ăla. Au trimis înainte un buldozer și au nivelat acolo, dar degeaba, dacă a plouat încontinuu...

Se întâmplă la doar 4 kilometri de Râmnicu Vâlcea. Oamenii din comuna Golești își pun viața în pericol de fiecare dată când trec puntea șubredă. Este singura cale de acces să meargă după pâine sau medicamente. Drumul trece prin râu, iar când plouă, nici pompierii, nici ambulanța nu pot ajunge la ei.

Elena Alexandru, jurnalist Digi24: Această punte improvizată a fost construită de localnicii de aici tocmai pentru a avea o cale de acces între drumul principal și casele lor. În momentul în care treci pe aici, lemnele troznesc, pentru că sunt foarte vechi, iar riscul ca acestea să se rupă este unul foarte mare.

Localnică: E greu. Vă spusei, mie mi-e frică. Eu trec pe orice, dar pe puntea asta când am trecut aici, vă spusei, nu. Am genunchii... ăsta mă doare rău, ăsta am proteză, de aici, până aici.

Localnic: Mă țin de asta, de asta. Încă... Dacă ar fi înghețat, asta te ia, te aruncă ori încolo, ori încolo.

Reporter: Dacă nu era puntea asta treceați prin apă?

Localnic: Da.

Primarul spune că drumul e așa dintotdeauna și că oricum nu sunt bani.

Adrian Mitrache primarul comunei Golești: Fonduri nu sunt, vă dați seama, noi avem un deficit. Bugetul nostru e de 600.000 de lei pe an. Acolo s-a trecut întotdeauna, și se trece prin albia râului. Cred că sunt cel puțin 20 de gospodării, care așa au accesul, prin albia pârâului Sâmnic, că așa a fost dintotdeauna. UAT din Golești nu poate să facă la fiecare gospodărie în parte pasarelă peste râu.

Autoritățile locale spun că ar fi nevoie de 300.000 de lei pentru a face o punte pietonală sigură pentru localnici.

