VIDEO. Fiica Elenei Lasconi, mărturie în lacrimi după declarațiile homofobe ale mamei sale: Sunt șocată și dezgustată

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel care deschide lista USR pentru europarlamentare, a transmis, într-un mesaj video pe Instagram, că a aflat din presă despre faptul că mamei ei a votat „DA” pentru modificarea Constituției la referendumul de susține a familiei tradiționale dintre un bărbat și femeie. Oana Lasconi se declară „absolut dezgustată, dezamăgită și șocată”, fiind „un membru al acelei comunități (LGBTQ – n.red.)”. Ea spune că n-o va mai susține „din niciun punct de vedere” pe mama ei. „Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă”, a mai afirmat Oana Lasconi.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi (sâmbătă – n.red.), însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore.

Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită.

Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment”, a spus Oana Lasconi într-un videoclip publicat pe contul ei de Instagram.

Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel care deschide lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 2024, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Insider politic”, difuzată sâmbătă al Prima TV, că a votat „Da” la referendumul din octombrie 2018 pentru modificarea Constituției în sensul definirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

Ulterior, în replică la criticile lansate de Lasconi față de Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1 a lansat un atac la adresa colegei sale de partid: „Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească, cum să intervină statul în familii. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că n-ai ce căuta în nicio funcţie publică”.

De asemenea, copreşedintele partidului REPER - înființat de foști membri USR -, Ramona Strugariu, a declarat sâmbătă că nu are o problemă cu faptul că a votat „Da”, ci cu faptul că, în aceste condiţii, aceasta deschide lista candidaţilor la europarlamentare a unui partid care face parte din cea mai liberală familie europeană şi a unui grup politic care apără drepturile omului în fiecare zi.

Editor : Alexandru Costea