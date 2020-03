VIDEO Riscul răspândirii COVID-19 în mediul rural. La sate, restricțiile sunt ignorate

Pentru mulţi locuitori ai satelor din România restricţiile de circulaţie par să fie opţionale. La un scurt drum prin judeţul Giurgiu, am găsit oameni care au ieşit pe străzi fără a avea neapărat o urgenţă.

În timp ce unii se plimbau cu căruţele, alţii căutau materiale de construcţii pentru casă. Aproape nimeni, însă, nu avea declaraţia pe proprie răspundere, în care să fie trecute locul în care merg şi scopul deplasării.

Specialiştii atrag atenţia că populaţia din zona rurală este una îmbătrânită, iar riscurie în caz de infectare devin, evident, mult mai mari.

Reporter: Bună ziua. Unde aţi plecat, domnul meu?

Localnic: În interes personal, să luăm şi noi nişte multibat de aici de la...

Reporter: Ştiţi că trebuie să staţi în casă?

Localnic: Ştim dar, probleme, nu ştim cum să profităm şi noi.

Reporter: Să profitaţi, de ce?

Localnic: De, vorba aia, de timpul un pic liber.

Reporter: Păi, domnul meu, trebuie să staţi în casă, este un ordin de restricţie şi pentru dumneavoastră.

Localnic: Am înţeles, dar deocamdată suntem într-o lucrare, avem casa la pământ.

Evident că de declaraţie pe proprie răspundere, în care să se precizeze urgenţa deplasării, nici nu poate fi vorba. Şi nu este un caz izolat. În unele sate este o adevărată vânzoleală pe uluiţe.

Reporter: De ce nu vă faceţi o declaraţie din aceea?

Localnic: Aici, local?

Reporter: Păi local, la fiecare ieşire din casă.

Localnic: Haideţi, domnule, astea-s glume.

Reporter: Glume?

Localnic: Nu că nu cred, staţi aşa, să nu mă înţelegeţi greşit. Cred în ce este, într-adevăr e, dar faptul cu masca aici, local, este o glumă.

Reporter: De ce ziceţi? Vă puteţi întâlni oricând cu un purtător de virus.

Localnic: Îmi asum riscul!

Reporter: Da, dar îl puteţi da şi mai departe, vă asumaţi şi riscul ăsta?

Localnic: Da, bine...

Reporter: Vreau să vă întreb şi eu unde mergeţi?

Localnic: Să iau nişte buruiană de cal că nu mai am.

Reporter: E aşa o urgenţă?

Localnic: Da. Uitaţi am buletinul la mine.

Reporter: Declaraţie aveţi pe proprie răspundere?

Localnic: Am fost şi nu mai are foi, trebuie să mă duc la Poliţie mai încolo.

Reporter: Cine nu mai are?

Localnic: La primărie.



Doamna din imagine este din localitatea Buturugeni, judeţul Giurgiu, şi a chemat un taxi pentru a merge la un magazin aflat într-o altă localitate, tocmai la 10 kilometri distanţă.



Localnică: Da, sunt în barieră, veniţi să mă luaţi de aici. Da, am foaie, am şi de la medic, de peste tot... Nu îţi dă nicio amendă, staţi liniştit, veniţi că răspund eu, merg pe propria răspundere.

Reporter: Văd că nu aveţi nici mască, nici mănuşi, nu aţi mai găsit, sau nu...?

Localnică: Nu pot să port că mi se abureşte ochelarii, că dacă pui mască ochelarii se abureşte.

Reporter: Da, doamnă, dar este pentru siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi...

Localnică: Asta e. O dată mori, nu mori de 10 ori.

Reporter: Nu ştiu dacă ar trebui să mergeţi pe principiul ăsta!

Iar inconştienţa continuă. Cei şase oameni pe care îi vedeţi în imagine călătoresc toţi cu o singură maşină. Ba, mai mult, au făcut un popas şi pe la service.

Reporter: Vreau să vă întreb şi eu ce căutaţi la service astăzi?

Bărbat: Nu mă mai întrebaţi nimic.

Reporter: Ar trebui să staţi în casă.

Bărbat: Avem justificare, domnule

Reporter: La service? Nu se iese din casă pentru service.

Bărbat: Avem justificare.

Reporter: Ce justificare?

Bărbat: Mergem la muncă.

Am întâlnit, însă, şi oameni responsabili. Chiar dacă nu au acces la internet pentru a-şi descărca declaraţia pe proprie răspundere, au avut bunăvoinţa de a scrie una, aşa cum s-au priceput.

Reporter: Aveţi adeverință la dumneavoastră?

Localnică: Da, cum să nu. Am scris şi eu cum mă chemă.

Reporter: Aţi scris pe foaia asta? Nu, nu mi-o daţi, deschideţi-o dumneavoastră şi arătaţi-o.

Localnică: Da, aşa. Am fost la cumpărături, sunt casnică şi merg la cumpărături.

Reporter: A, şi aţi scris şi CNP-ul acolo.

Localnică: Da, şi CNP-ul.

Editor web: Liviu Cojan