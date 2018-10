VIDEO | Șaormerie din centrul Capitalei, plină cu șobolani

Imagini incredibile surprinse într-un fast food din București. Șobolanii au pus stăpânire pe local în timpul nopții și pot fi văzuți cum mișună în voie pe mobilier şi se hrănesc cu resturi de şaorma. Proprietarul localului a anticipat scandalul şi a vândut recent afacerea. Noii patroni spun că au s-au luptat din greu să alunge rozătoarele.

Bărbat: Noi suntem în centru, la kebap România. Să mâncați shaorma, șefilor! Să mâncați shaorma! Vreți să vedeți ceva amuzant?

Imaginile înfiorătoare au fost filmate la un local din centrul Capitalei. Pe filmare pot fi văzuți patru șobolani cum mișună în voie chiar pe aparatul de prăjit carnea. Se plimbă și mănâncă resturile de carne rămasă de peste zi. Noii patroni şi angajaţii lor spun că au fost șocați de ce au găsit în local când l-au preluat.

Marius Argeșeanu, angajat magazin: Aici era accesul în pivniță de unde cred că veneau șobolanii. Noi am zidit, acolo erau plăci lipsă, wc-ul era luat, noi am pus wc nou! Puteau intra și pe aici, unde iar am zidit. Erau găuri! Intrau șobolanii care erau mai mari ca pisicile!

OamEnii spun că nu înțeleg cum a putut funcționa un astfel de fast food chiar în centrul Bucureștiului!

Luțu Tiberiu, angajat magazin: A venit deratizarea să facă ce era grosul, erau șobolani, gândaci, mai rău ca-n junglă!

Patron: Cu siguranță administratorul de dinainte trebuia băgat în pușcărie! Noi am văzut că au primit ceva amenzi dar asta este tot.

După ce au văzut imaginile, mulți oameni spun că se vor uita de două ori înainte la cum arată fast food-ul din care îşi vor cumpăra mâncare

Clienți:

- Își bat joc de clienții lor, nu știu cine se duce acolo să mănânce!

- Dezgustător! Din moment ce majoritatea funcționează pe pile și șpagă, este de așteptat!

Reprezentanții ANPC spun că atunci când au mers în control au găsit localul închis.

