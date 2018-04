VIDEO. Spectacol unic în Europa, la Brașov

Spectacol cu 25.000 de spectatori. La Braşov a avut loc parada Junilor Braşovului, spectacol unic în Europa. Localnici şi turişti veniţi din toată lumea au urmărit cel mai important eveniment din Săptămâna Luminată când, în Duminica Tomii, cele 7 cete de juni coboară din cartierul Şchei în vechea Cetate a oraşului. Junii cântă Hristos a Înviat şi salută oamenii veniţi la paradă.

Cel mai cunoscut eveniment tradițional al Junilor este „Ziua de călări" sau „Coborârea în Cetate" aşa cum este cunoscută defilarea călare a cetelor de juni prin Șchei, dar și pe străzile cetății Brașovului.

La ora 10, cele şapte cete de juni au început să se strângă în Piaţa Unirii din Braşov. Au venit îmbrăcaţi în straie de sărbătoare moştenite de la străbuni. Junii cântă Hristos a Înviat la troiţa din Piaţa Prundului şi salută oamenii veniţi la paradă. În mod tradiţional, pot fi văzuţi doar în Duminica Tomii, la o săptămână după Paşte.

Junii Brașoveni sunt un grup de călărași din Șcheii Brașovului, cu funcție ceremonială. Fiecare ceată de juni, Tineri, Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori, are în frunte vătaful, urmat de stegar şi doi armaşi. Gheorghe Gârnez, are 50 de ani şi respectă tradiţia cu sfinţenie.

Gheorghe Gârnez: Văd buzduganul în mână ce semnificație are. Se aruncă buzduganul și eu sunt armaș mic. Fiecare sarjă îl poarta un an de zile. Al doilea an, dacă merg armaș mare, buzdugan mai mare și dupa aia vătaf mai mare.

Marian Moldovan: E fain, e lume multă și este ce ne-am dorit, este cea mai importantă tradiție a noastră, a românilor, și a noastră, a brașovenilor.

Cele şapte cete de juni au coborât apoi pe strada Mureşenilor. Pe tot traseul lor junii au fost urmăriţi la paradă de peste 25.000 de oameni, localnici şi turişti veniţi din toate colţurile ţării şi din străinătate.

Primele date istorice despre Junii Brașoveni datează de la 1728 şi se află într-un hrisov din arhiva Primei Şcoli Româneşti din Şchei. În 1918, cetele au fost delegate la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918. Pentru devotamentul lor unii dintre ei au fost răsplătiţi chiar de Casa Regală a României.

Alexandru Stănescu: Căciula a fost donată de Regina Maria a României societății junilor roșiori.

După paradă, junii urcă prin poarta Şchei la Pietrele lui Solomon.