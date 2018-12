Video. Sute de tineri au petrecut Ajunul în cluburile din București

Ajunul Crăciunului a fost sărbătorit cu multă veselie în Centrul Vechi din Bucureşti. Sute de tineri au luat cu asalt cluburile din Capitală în această noapte. De la petrecerile cu multă băutură şi muzică dată la volum maxim nu au lipsit nici turiştii.

Petrecerea a început mai devreme ca în alte zile. Studenţii sunt în vacanţă, aşa că au avut mai mult timp pentru distracţie.

Iată ce spun petrecăreții:

„Ziua am stat cu familia şI seara am ieşit să petrecem”.

„Am ieşit să petrecem”.

„De obicei nu obişnuiesc să umblu pe aici, dar am zis şi eu să mă Chillez unp pic. E ok. Am simţit că este nevoie de o schimbare după foarte multă vreme de rutină. Am început să mă plictisesc.”

„Cum ne distrăm, la un sprit, la o distracţie în Centrul Vechi, cum se face de obicei. Cum se face, cum face tineretul în ziua de azi”.

„Destul de ok, având în vedere la ce mă așteptam să fie mult mai gol. Toată lumea e acasă cu familia, toată lumea petrece e ajunul Crăciunului”.

Străinii care vizitează ţara noastră în perioada sărbătorilor de iarnă nu au putut rata chefurile din inima Capitalei:

„Am venit să vizitez România din Israel. Astfel sărbătoresc Crăciunul. Am venit să vedem Centrul Vechi. Oamenii mi-au recomandat un pub mare aici. L-am vizitat, am văzut totul. Este foarte drăguţ.”

În Ajunul Crăciunului, intrarea în localuri a fost liberă.

