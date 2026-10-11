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Viitoarele mame ar putea fi însoțite, la cerere, în timpul travaliului și nașterii. Proiectul ajunge la votul decisiv în Parlament

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femeie insarcinata
Foto: Profimedia Images
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Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de sănătate din Camera Deputaţilor și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Inițiativa USR introduce acest drept în Legea drepturilor pacientului și obligă unitățile sanitare să asigure condițiile necesare pentru respectarea lui, inclusiv protejarea intimității pacientelor.

Astfel, unitățile sanitare trebuie să asigure separarea vizuală și auditivă a spațiilor în care se desfășoară travaliul. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza configurației existente, spitalele vor trebui să adopte alte măsuri organizatorice care să asigure același nivel de protecție.

De asemenea, orice restrângere a dreptului la un însoțitor va trebui consemnată în documentele medicale și justificată.

„Într-o maternitate partenerul putea intra în sala de naştere, în alta nu avea voie nici în salon, iar multe femei năşteau în saloane comune, fără nicio perdea între ele. Legea spune limpede că lipsa resurselor sau felul în care e organizat spitalul nu mai pot fi motive pentru a refuza aceste drepturi, cu excepţia situaţiilor justificate medical. Proiectul s-a născut din dezbaterea despre violenţa obstetricală pe care am organizat-o în Parlament, din poveştile femeilor care au trecut prin naştere singure, speriate şi fără să fie întrebate nimic. Am pornit de la ele şi am ajuns, pas cu pas, la o lege votată de toate partidele din comisii", explică inițiatoare proiectului, senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu.

Proiectul urmăreşte să contribuie la un sistem medical mai atent la nevoile femeilor şi la respectarea drepturilor acestora, pornind de la experienţele şi preocupările exprimate de numeroase paciente care au semnalat nevoia unui nivel mai ridicat de intimitate, respect şi siguranţă în timpul sarcinii.

Inițiativa legislativă urmează să intre în etapa dezbaterilor şi a votului în plenul Camerei Deputaţilor, care este camera decizională.

Editor : A.P.

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