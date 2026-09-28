Live TV

Video „Vin la Cluj ca la job!” Cerșetori cu dizabilități inventate, demascați de polițiștii locali din Cluj-Napoca. Imagini revoltătoare

Data publicării:
cersetori
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Imagini revoltătoare suprinse la Cluj-Napoca. Trei cerșetori, care pretindeau că au handicap, au fost demascați de polițiștii locali. În toate cele trei cazuri, în doar câteva ore, bolnavii închipuiți au strâns câteva sute de lei, din mila oamenilor. Imaginile au fost făcute publice chiar de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, care le cere oamenilor să nu mai încurajeze cerșetoria.

Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: V-am spus să nu vă mai lăsați păcăliți. Haideți să vă arăt și de ce. Uitați-vă la imaginile acestea. Da, e același bărbat. În Piața Mărăști stătea într-un scaun cu rotile și cerea bani pentru recuperarea medicală. La sediul Poliției Locale îl vedeți mergând, iar în urma verificărilor, polițiștii au constatat că își simula handicapul. Nu e clujean. E domiciliat în Republica Moldova. Făcuse aproximativ 500 de lei în câteva ore. Nici femeia aceasta nu este din Cluj. Este din Deva. În Piața Mihai Viteazul cerea bani cu ambele mâini bandajate. Când polițiștii i-au scos bandajele, a dispărut și povestea cu handicapul. Și ea făcuse deja câteva sute de lei. Nici a treia femeie nu este din Cluj-Napoca. În scurt timp strânsese deja 80 de lei. Când au verificat-o polițiștii, avea ascunși în bentița de la păr banii. Bineînțeles, susține că nu cerșise. Ca ei sunt mulți alții care profită de generozitatea voastră. Cerșitul poate aduce un venit peste media lunară a unui om care muncește în fiecare zi. D-asta vin aici, la Cluj, ca la job. Știu că le dați bani pentru că vă pasă. Tocmai pe asta mizează. Cât timp primesc bani se vor întoarce și vor veni și alții. Nu le mai dați bani! Nu mai încurajați fenomenul!

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
traian basescu in fata ta digi24
3
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
4
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
Siegfried Mureşan
5
„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță...
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Digi Sport
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INCENDIU CLUJ
Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca: 200 de tineri evacuați în toiul nopții. Trei au avut nevoie de oxigen
masa calda la scoala
Comuna care dă o lecție Guvernului. Elevii primesc zilnic la școală o masă caldă, plătită de Uniunea Europeană. „Copiii sunt bucuroși”
floresti
O fetiţă de nici doi ani s-a înecat cu mâncare, în apropierea unui punct ISU. Pompierii au auzit strigătele martorilor şi au intervenit
apartament de inchiriat
Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă”
autostrada a3 poarta salajului nadaselu
Șoferii ar putea circula pe A3 între Poarta Sălajului - Nădăşelu cu 3 luni mai devreme. Se va putea ajunge la Târgu Mureș pe autostradă
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Au început audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan: Sebastian...
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George...
oana toiu 3
Oana Țoiu: „Atacurile din Marea Neagră afectează comerțul cu grâne și...
Ultimele știri
Lider PNL: „Dacă PSD vrea să guverneze, să spună cu cine. Dacă are o majoritate, să o prezinte”
Sorin Grindeanu, despre discuția cu ambasadoarea SUA privind Coridorul Vertical: „Nu am negociat contracte”
Uniunea Europeană vrea să îşi consolideze răspunsul în fața atacurile hibride ruseşti
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Echipa de start a lui Hagi pentru România – Bosnia. Mari surprize: Strata, Olaru și Eissat, titulari! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Ianis Hagi, pedepsit sau odihnit de tatăl Gică? De ce a fost scos din lotul României după meciul slab cu...
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Este legal să-i avertizezi pe ceilalți șoferi că urmează radarul? Diferența dintre Waze și flash-uri
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
De ce nu vrea Lora să aibă copii. Ce a făcut-o să ia această decizie: „Nu vreau să aduc pe lume un suflet...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum arată câinele care valorează un milion de euro. A fost conceput și născut în România: „A câștigat toate...
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...