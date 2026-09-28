Imagini revoltătoare suprinse la Cluj-Napoca. Trei cerșetori, care pretindeau că au handicap, au fost demascați de polițiștii locali. În toate cele trei cazuri, în doar câteva ore, bolnavii închipuiți au strâns câteva sute de lei, din mila oamenilor. Imaginile au fost făcute publice chiar de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, care le cere oamenilor să nu mai încurajeze cerșetoria.

Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: V-am spus să nu vă mai lăsați păcăliți. Haideți să vă arăt și de ce. Uitați-vă la imaginile acestea. Da, e același bărbat. În Piața Mărăști stătea într-un scaun cu rotile și cerea bani pentru recuperarea medicală. La sediul Poliției Locale îl vedeți mergând, iar în urma verificărilor, polițiștii au constatat că își simula handicapul. Nu e clujean. E domiciliat în Republica Moldova. Făcuse aproximativ 500 de lei în câteva ore. Nici femeia aceasta nu este din Cluj. Este din Deva. În Piața Mihai Viteazul cerea bani cu ambele mâini bandajate. Când polițiștii i-au scos bandajele, a dispărut și povestea cu handicapul. Și ea făcuse deja câteva sute de lei. Nici a treia femeie nu este din Cluj-Napoca. În scurt timp strânsese deja 80 de lei. Când au verificat-o polițiștii, avea ascunși în bentița de la păr banii. Bineînțeles, susține că nu cerșise. Ca ei sunt mulți alții care profită de generozitatea voastră. Cerșitul poate aduce un venit peste media lunară a unui om care muncește în fiecare zi. D-asta vin aici, la Cluj, ca la job. Știu că le dați bani pentru că vă pasă. Tocmai pe asta mizează. Cât timp primesc bani se vor întoarce și vor veni și alții. Nu le mai dați bani! Nu mai încurajați fenomenul!

Editor : A.P.