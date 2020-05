Violeta Alexandru, despre românii plecați la muncă în Germania: Au plecat pe cont propriu, nu prin agenții. Fraudulos nu au plecat

Românii care au plecat pentru a lucra sezonier în Germania nu au plecat prin agenţii, ci pe cont propriu, iar cine nu este mulţumit de condiţiile pe care le găseşte în ţara gazdă, va trebui să se adreseze instituţiilor ţării în care ajunge, spune ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

„Nu se confirmă informația cum că pentru Germania, cel puțin, s-a plecat prin agenții de plasare a forței de muncă, ci marea lor majoritate - și au dreptul să facă acest lucru - au plecat ca urmare a contactelor pe care le au cu angajatorii germani, au plecat pe cont propriu. Apelul meu este foarte clar pentru dânșii: să verifice contractele înainte de plecare. Mulți dintre ei pleacă al patrulea, al cincilea an, cunosc angajatorul, li se trimite contractul pentru că se cunosc de foarte mulți ani” - a declarat, luni, Violeta Alexandru.

Ministrul spune că oamenii care merg de patru-cinci ani la lucru în Germania sunt mulțumiți de condițiile de acolo și susține că a fost personal la aeroport să discute cu aceștia. Totuși, în cazul unor nemulțumiri, ei trebuie să se adreseze instituțiilor din Germania

Întrebată cum s-au putut deplasa acești muncitori între localități, dacă plecau pe cont propriu, Violeta Alexandru a spus că ordonanțele militare au reglementat aceste situații și au ridicat restricțiile de deplasare, în cazul unor contracte de muncă în străinătate. „Fraudulos nu au plecat. Fiecare om are dreptul să-și negocieze contractul de muncă în orice stat membru UE”, a precizat Violeta Alexandru.

„Am datoria să cred că autoritățile din Germania își fac și ele treaba, așa cum și mie mi se cere să-mi fac treaba atunci când, de exemplu, doi cetățeni din Sri Lanka sunt în situații delicate, dacă acest lucru se confirmă prin Inspecția Muncii. Suntem în colaborare”, a adăugat ministrul muncii.

Oamenii respectivi, care, plecați la lucru la ferme de sparanghel din Germania, ar fi fost ținta unor abuzuri, nu au sunat la ambasadă, nu au cerut ajutor, a subliniat Violeta Alexandru. La observația jurnaliștilor că nu aveau posibilitatea și că li s-ar fi reținut actele de către angajatori, Violeta Alexandru a spus: „Cineva din grupul ăla are totuși un telefon. Dacă îmi spuneți că nimeni în ziua de azi nu are telefon într-un grup de oameni mi-e greu să vă cred. (...) În primul rând, am urmărit ca la ambasade, la consulate, la Inspecția Muncii să fie toate datele de contact disponibile, pentru ca dânșii să poată telefona, dacă au nevoie. Din păcate, nu se confirmă prin apeluri făcute” - a declarat Violeta Alexandru.

Ea a mai spus că a cerut autorităților germane, prin intermediul inspecției muncii, să pună la dispoziție formulare în limba română, pentru cazul în care cetățenii români doresc să facă acolo o sesizare. „Am contactat sindicatele și Blocul Național Sindical din România, care are un contract din partea Guvernului german pentru acordarea asistenței pentru muncitorii români, dacă aceștia au nevoie de ajutor, și ei sunt în permanentă legătură cu colegii din mișcarea sindicală”, a menționat Violeta Alexandru.

„Cred în dreptul românilor de a munci și de a-și reprezenta interesele așa cum dânșii consideră că o pot face. Datoria mea ca stat este să mă asigur că există minimul necesar de securitate, de protecție și acest lucru rezultă că există”, a conchis ministrul muncii.

Violeta Alexandru, dar și Bogdan Aurescu, ministrul de externe, au fost audiați, luni, în Senat pe tema românilor care au plecat la muncă în străinătate pe perioada stării de urgență.

Editor: Luana Păvălucă