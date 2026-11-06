Viorel Pașca spune că oameni fără adăpost continuă să vină la ușa lui, iar autoritățile nu fac nimic. „Pe cine să mai sun?”

Bihoreanul Viorel Pașca, acuzat de DIICOT de trafic de persoane în dosarul azilelor ilegale, afirmă că oameni fără adăpost continuă să vină la poarta lui, mai ales de când s-a răcit vremea, iar autoritățile nu fac nimic. El susține că nu primește răspuns la apelurile lui și că le oferă adăpost celor care au nevoie, chiar dacă „nu e treaba sau datoria mea, ci a statului”.

„Nu mai știu ce să fac! După ce-au năvălit în 30 iunie peste noi, am zis, gata, nu mai facem nimic, statul n-are decât să se ocupe, mai ales că toate instituțiile susțineau că au soluții pentru tot.

Cum a început frigul, a început să sune telefonul și avem 3-4 apeluri pe zi din diferite județe ale țării pentru a primi la Dumbrava persoane fără adăpost.

Inițial am spus că nu primim pe nimeni, dar au început să fie lăsați la poarta noastră oameni care n-au pe nimeni și nici unde să locuiască. Ieri au fost aduse două persoane: una de 85 de ani din Suceava, alta ce locuiește pe străzi în Salonta. Ie-am primit pentru că e frig afară și nu am vrut să le lăsăm în pericolul de a muri înghețați”, a scris Viorel Pașca vineri, într-un mesaj pe Facebook.

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El spune că a încercat să contacteze autoritățile, dar fără succes.

„Am sunat însă la mai multe instituții și ce credeți? Nimeni nu-și asuma nimic. Nimeni nu-i vrea și nu-i revendică. Poliția dă din umeri spunând că nu au că să facă iar domnul ministru nu răspunde la mesaje , deși i-am scris de mai multe ori. Nici Avocatul Poporului nu dă nici un semn, deși era foarte vocal în luna Iunie.

Cui să mai scriu? Ce să fac? Primesc în casă și le ofer cameră caldă si masă celor care îmi bat la poartă, dar asta nu e treaba sau datoria mea ci a statului. Dacă îi las în casele noastre ne ia DIICOT iar instituțiile tac și nu scot un cuvânt. Dacă le rog să-i preia , spun că nu-i treaba lor.

Ce fac acum cu oamenii aceștia? Unde să-i duc? Pe cine să mai sun?”, a mai scris Viorel Pașca.

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Viorel Pașca și membri ai familiei sale au fost reținuți și acuzați de DIICOT de trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat în dosarul azilelor ilegale din Bihor.

Curtea de Apel București a desființat însă acuzațiile de trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat, formulate de DIICOT împotriva lui Viorel Pașca și a familiei sale.

Informația reiese din motivarea judecătorului care a decis că Viorel Pașca și membrii familiei sale trebuie cercetați în libertate, opinie contrară celuilalt magistrat de la Tribunalul București care a considerat că „există suspiciuni rezonabile” că aceștia sunt vinovați de infracțiunile de care sunt acuzați.

Editor : B.P.