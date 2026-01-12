Live TV

Foto: Guliver/Getty Images

Apartamente în blocuri noi, vechi sau case - toate au nevoie, înainte de cumpărare, de o verificare tehnică. Fără aceasta, noii proprietari se pot trezi cu probleme, care îi pot costa zeci de mii de euro. Experții imobiliari spun că puțini oameni optează pentru o verificare tehnică înainte să achiziționeze o locuință.

Mulți dintre cei care își cumpără o locuință se bazează pe încrederea în vânzător și pe documentația acestuia, fără a evalua starea tehnică reală a imobilului înainte de semnare.

„În special în cazul locuințelor noi sau recent renovate, documentația existentă nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra calității execuției. Multe neconformități țin de modul de realizare a lucrărilor, de detalii de finisaj sau de intervenții ulterioare, care nu sunt evidențiate în acte”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

Problemele frecvent întâlnite includ infiltrații ascunse sau defecțiuni de etanșare, aspecte ce devin vizibile abia după mutare.

„Cel mai mare risc este ca actul de vânzare-cumpărare să nu poată fi validat. Practic, să fie să fie nul, să fie încheiat fără ca partea vânzătoare să aibă calitatea legală de a putea vinde acel imobil. Aici vorbim de un caz extrem, dar putem vorbi, de exemplu, și de cazuri în care poate o investigație tehnică făcută la început ne putea semnala anumite probleme legate de eficiența energetică a proprietății, de costurile de încălzire, de vechimea instalațiilor”, atrage atenția Gabriel Blăniță, expert imobiliar.

Locuințele ineficiente energetic au și un cost mai mare de întreținere.

„Alt lucru important este legat de sarcini: dacă există ipoteci și, la fel, trebuie să ne asigurăm că locuința pe care o cumpărăm nu este și nu va fi grevată de sarcini de care să nu știm, pentru ca apoi acele sarcini cad în sarcina noului noului proprietar”, mai spune Gabriel Blăniță.

„Lipsa unei verificări tehnice vă poate face să economisiți bani, însă doar pe moment. În cazul în care veți descoperi probleme la locuința achiziționată, lucrările de remediere sau intervențiile asupra instalațiilor pot costa zeci de mii de euro, mai ales în cazul imobilelor vechi”, mai transmite jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.

O verificare tehnică costă câteva sute de lei, în funcție de locuință. Experții recomandă măcar verificarea cărții funciare, care poate fi luată de pe internet, de la ANCPI, cu doar 20 lei.

