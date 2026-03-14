Vitezomanii de pe autostrăzi, în vizorul polițiștilor. 135 de șoferi au rămas fără permis într-o săptămână

Peste 3.000 de amenzi au fost aplicate de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi, iar cele mai multe s-au dat pentru depăşirea vitezei legale. 135 de șoferi au rămas fără permis în doar o săptămână. Sancțiuni au fost aplicate și celor care nu au purtat centura de siguranță, potrivit Agerpres.

„În perioada 2 - 8 martie, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au acţionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 3.079 de sancţiuni contravenţionale. Astfel, au fost aplicate 552 de sancţiuni contravenţionale persoanelor care au depăşit limita legală de viteză şi 325 celor care nu foloseau centura de siguranţă”, precizează Inspectoratul General al Poliției Române.

Totodată, polițiștii au dat 67 de amenzi pentru defecțiuni tehnice, 48 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 204 pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și odihna șoferilor.

Potrivit sursei citate, 35 de conducători auto au fost amendați pentru staționarea pe banda de urgență și 15 pentru depășiri neregulamentare. Polițiștii au mai retras și 230 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 12 infracţiuni.

