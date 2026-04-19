Vizită în Statele Unite: Rogobete anunță colaborări pentru spitale de mari arși, ATI extins și acces la inovație medicală

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Alexandru Rogobete a făcut, săptămâna aceasta, o vizită oficială în SUA, unde a discutat cu reprezentanți ai unor companii din domeniul medical și cu oficiali ai Băncii Mondiale despre investiții în sănătate, digitalizare și proiecte de infrastructură spitalicească. „Delegația pe care am avut-o în Statele Unite ale Americii a consolidat și mai mult relațiile strategice ale României în domeniul sănătății”, a explicat ministrul Sănătății.

„În conducerea unui minister – și, implicit, a unui sistem – relațiile internaționale sunt esențiale”, a scris Rogobete pe Facebook.

El a adăugat că „parteneriatele strategice cu state puternice și dezvoltate reprezintă (...) un instrument concret prin care putem aduce rezultate pentru oameni”.

Acesta a mai spus că au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai unor companii din domeniul medical, iar discuțiile au vizat investiții în cercetare și dezvoltare, educație medicală și digitalizarea sistemului sanitar.

„Discuțiile s-au concentrat pe obiective esențiale: investiții concrete în cercetare și dezvoltare (R&D), cooperare în educația medicală și schimburi de experiență, digitalizarea reală a sistemului de sănătate”, a afirmat ministrul.

El a subliniat și necesitatea accesului rapid la inovație: „acces mai rapid la inovație pentru pacienții din România și un model predictibil pentru introducerea medicamentelor noi pe piață”.

Întâlniri cu Banca Mondială: spitale noi și ATI extins

Alexandru Rogobete a mai anunțat discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale, alături de vicepreședinta Antonella Bassani, privind proiectele din sistemul sanitar.

„Am analizat stadiul proiectelor aflate în fază avansată de implementare – inclusiv cele trei centre pentru mari arși din România”, a declarat acesta.

Ministrul a mai spus că au fost discutate planuri pentru un nou spital de mari arși la București și extinderea capacității de terapie intensivă.

„Construcția unui nou spital pentru pacienții cu arsuri grave la București” și „dotarea a încă 1.000 de paturi de ATI cu echipamente de ultimă generație” sunt printre obiectivele menționate.

Rogobete a afirmat că demersurile din cadrul vizitei în SUA nu sunt simple formalități.

„Aceste demersuri înseamnă mai mult decât întâlniri. Înseamnă acces la expertiză, investiții și soluții testate”, a spus el.

Ministrul a subliniat că responsabilitatea actului decizional este una direct legată de impactul asupra pacienților.

„Știu că fiecare decizie pe care o luăm ajunge, într-un final, la un om care așteaptă o șansă”, a mai afirmat acesta.

