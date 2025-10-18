Live TV

Vlad Oprea își reia funcția de primar al orașului Sinaia. Liberalul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție

Vlad Oprea
Vlad Oprea. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul din Sinaia Vlad Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după ce în ultimele luni a avut interdicție să își exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care e anchetat pentru fapte de corupție. „Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a afirmat edilul.

„De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență”, a scris Vlad Oprea, sâmbătă pe Facebook.

El a adăugat că „binele învinge”.

Citește și: Stenograme din dosarul primarului Vlad Oprea și imagini cu edilul din Sinaia când se întâlnește cu viceprimarul

„Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale. Mulțumesc tuturor celor care au rămas aproape, care au înțeles că binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză. De luni, ne întoarcem la treabă cu seriozitate, transparență și încredere. Binele învinge!”, a conchid Oprea.

Vlad Oprea a fost suspendat din funcţie la finalul lunii ianuarie a acestui an, după de a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de:

  • luare de mită în formă continuată;
  • efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia;
  • trafic de influenţă în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;
  • folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenit;
  • spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

Citește și: Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a ajuns la spital în prima seară de arest

Prin ordonanţa în baza căreia a fost plasat sub control judiciar, i-a fost interzis să se deplaseze la sediul Primăriei Sinaia şi să exercite funcţia de primar al oraşului Sinaia.

Ulterior, procurorii au descins la locuinţa edilului suspendat şi au obţinut arestarea preventivă a acestuia, sub suspiciunea că a încercat să influenţeze deciziile din primărie, dând dispoziţii viceprimarului care i-a preluat atribuţiile.

Liberalul Vlad Oprea,  în vârstă de 57 de ani, este primar al orașului Sinaia din anul 2004, la al șaselea mandat consecutiv.

