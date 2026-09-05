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Vocea lui Pavarotti, folosită de un politician de extremă dreapta din Italia. Reacția familiei tenorului

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Act I: Luciano Pavarotti (Mario Cavaradossi) in TOSCA by Puccini at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 12/09/1992 conductor: Zubin Mehta set design: Renzo Mongiardino costumes: Marcel Escoffier revival lighting: John B Read original director
Vocea lui Pavarotti, folosită de un politician de extremă dreapta din Italia FOTO: Profimedia
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Familia regretatului tenor Luciano Pavarotti condamnă folosirea vocii acestuia într-un videoclip publicat de un politician italian de extremă dreapta, potrivit Agerpres. Roberto Vannacci, fost general și lider al partidului Futuro Nazionale, a folosit în videoclip vocea celebrului tenor, care interpretează aria "Nessun dorma" de Giacomo Puccini.

Familia lui Pavarotti a transmis că nu și-a dat niciodată acordul pentru folosirea vocii, numelui sau identității artistului. Membrii familiei au declarat, de asemenea, că se „distanțează ferm de orice asociere a persoanei acestuia cu mesaje, poziții sau inițiative politice".

Videoclipul publicat de Roberto Vannacci pe rețelele sociale pare să fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale. În imagini, politicianul este înconjurat de pistoale îndreptate spre el. Pe fundal se aude vocea lui Luciano Pavarotti interpretând "Nessun dorma", cu accent pe celebrul vers "All'alba vincero", care înseamnă "În zori voi învinge".

În videoclip, Vannacci răspunde criticilor și acuzațiilor formulate la adresa sa și a partidului său prin expresia "Me ne frego", tradusă aproximativ prin "Nu-mi pasă". Politicianul a inclus și etichetele folosite de critici la adresa sa, printre care "xenofob", "homofob", "sexist" și "calul troian al Moscovei", la care răspunde cu mesajul "Ne vedem în zori".

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Roberto Vannacci a câștigat popularitate în rândul dreptei italiene, inclusiv prin declarații împotriva migranților și a persoanelor homosexuale. Anul acesta, el a fondat partidul Futuro Nazionale și a devenit o prezență importantă în politica italiană de dreapta.

Retorica sa privind migrația și securitatea are ecou în rândul electoratului coaliției de dreapta conduse de premierul Giorgia Meloni. Potrivit DPA, sondajele recente arată că partidul lui Vannacci a depășit în popularitate formațiunile mai mici din coaliție, Lega și Forza Italia.

Editor : A.R.

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