„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat

Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
Violență domestică. Imagine cu caracter ilustrativ.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenţei domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori şi măsuri extinse de protecţie. Iniţiativa, coordonată de Alina Gorghiu în cadrul comisiei „România fără violenţă domestică”, prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu, sancţiuni mai dure pentru recidivişti şi eliminarea posibilităţii ca victima să renunţe la proces atunci când plângerea este formulată de autorităţi.

„Astăzi, în Senat, a fost adoptat în unanimitate proiectul de lege prin care aducem modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice. Este un pas important înainte – un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecţie reală şi sprijin concret. Proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică”, pe care o conduc, şi a avut la bază realităţile dure din teren, semnalate de specialişti, instituţii şi organizaţiile care lucrează zilnic cu victimele”, arată Alina Gorghiu, într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Potrivit Alinei Gorghiu, proiectul este rezultatul unei munci colective – între instituţii, experţi şi oameni dedicaţi unei cauze vitale: România fără violenţă domestică. Prevederile importante adoptate se referă la durata ordinului de protecţie provizoriu, care se prelungeşte automat până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie, pentru a evita orice perioadă de vulnerabilitate pentru victimă, arată Gorghiu.

Ea mai afirmă că a fost eliminată posibilitatea victimei de a renunţa la judecarea cererii pentru emiterea ordinului de protecţie atunci când aceasta este introdusă în numele ei de procuror, de reprezentantul autorităţii competente sau de furnizorii acreditaţi de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Totodată, au fost majorate pedepsele pentru încălcarea ordinului de protecţie în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte. „Astfel, limitele speciale ale pedepsei se măresc cu jumătate, ceea ce înseamnă sancţiuni mai severe pentru recidivişti şi un semnal ferm că încălcarea ordinului de protecţie nu rămâne fără consecinţe”, precizează deputatul PNL.

„Am extins dreptul de a solicita un nou ordin de protecţie şi pentru instituţiile şi persoanele abilitate, la expirarea celui anterior, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol. Am prevăzut că, în lipsa evaluării de risc a serviciului de probaţiune, în procedura de soluţionare a cererii de revocare a ordinului de protecţie sau de înlocuire a măsurilor dispuse, instanţa va realiza propria evaluare pe baza probelor din dosar. Am introdus o modificare esenţială în Codul Penal: în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă comise asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu mai produce efecte”, mai spune Alina Gorghiu.

Preşedinta comisiei speciale mai afirmă că, prin aceste modificări, este întărită protecţia reală a victimelor, se închid portiţele legale care îi favorizau pe agresori şi se aduce legea în acord cu realitatea şi cu standardele europene privind protecţia victimelor violenţei domestice.

„Este un pas ferm spre o Românie în care instituţiile acţionează rapid, coerent şi solidar pentru siguranţa celor vulnerabili. Proiectul va merge acum la Camera Deputaţilor, care are rolul de cameră decizională. Voi continua să susţin aceste modificări până la finalul procesului legislativ, pentru ca ele să devină lege cât mai curând. Pentru că fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenţei domestice merită protecţie, sprijin şi o voce care să fie auzită”, subliniază Gorghiu.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

