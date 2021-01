Voiculescu, despre vaccinarea personalului esențial sănătos odată cu bolnavii cronici: Strategia era acolo înainte să vin eu

Întrebat de gazetarul Cristian Tudor Popescu dacă nu ar fi fost “mai logic” ca etapa a doua a campaniei de vaccinare să includă doar persoanele de peste 65 de ani și bolnavii cronic și nu tineri sănătoși din categoria “personal esențial”, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat că strategia națională de imunizare era acolo înainte de a ajunge la Minister, neputând să schimbe lucrurile deja stabilite.

“Hotărârea de Guvern care stabilește Strategia națională de vaccinare era acolo înainte să vin eu. Nu pot să schimb lucrurile care au fost deja stabilite, decât dacă ai motive extrem de serioase.

Putem discuta de oportunitatea unei anumite etapizări. Am pus câteva mecanisme în lege care ar trebuie să ne asigure că există o proporție rezonabilă a vaccinurilor care merg către persoanele la risc, adică bătrâni și bolnavi în special, anume 75%-25%. Am crezut că este suficient.

Dacă am fi făcut, așa cum spuneți, să fie numai vârstnici și persoane cu boli cronice, poate că ar fi existat destui nesimțiți – iertați-mă că nu folosesc în momentul ăsta alt termen – care ar fi spus că sunt foarte bolnavi”, a afirmat oficialul din Guvern, la Digi24.

Acesta a anunțat că săptămâna viitoare va introduce sancțiuni pentru coordonatorii din centre care vaccinează “un amic, vecin” și nu o persoană prioritară.

“Legea se încalcă și acum și nu se falsifică acte. Ceea ce am găsit noi că s-a întâmplat este că s-au dus și, la mica înțelegere, fără să facă un dosar falsificat sau vreun document de genul acesta, pur și simplu s-au dus și pe baza unei prietenii – nu vreau să presupun altceva – și-au făcut vaccinul. Lucrul ăsta este într-un fel anume.

Cred că dacă vrei să impui o regulă, trebuie să stabilești la un moment dat și o sancțiune. De aceea, săptămâna viitoare vom avea și sancțiuni foarte clare în primul rând pentru cei care se găsesc dintr-o dată fie generoși, fie cu un rost de business.

Înseamnă că dacă un coordonator al unui centru de vaccinare va binevoi să ia un vaccin care ar trebui să meargă către o persoană vârstnică sau către o persoană care are o boală cronică sau către o persoană care are cu adevărat nevoie și să vaccineze un amic, vecin etc, va trebui să plătească pentru asta. Suma va trebui să fie una de care să-și aducă aminte fără bucurie”, a spus Voiculescu.

Toate persoanele sub 65 de ani, atât persoane cu boli cronice, cât și persoane care fac parte din categoriile esențiale, programate pentru prima doză de vaccin între 30 ianuarie și 11 februarie, vor fi amânate pentru după 16 februarie, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare. Decizia a fost luată din cauza lipsei de vaccinuri. Cei care au primit deja prima doză nu vor fi amânați de la rapel.

