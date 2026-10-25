Alexandru Nazare a declarat duminică, întrebat la Digi24 dacă există bani pentru indexarea pensiilor la începutul lui 2027, că își dorește acest lucru, dar a subliniat că aceasta trebuie să fie prudentă și sustenabilă, pentru a evita dezechilibrele bugetare. Întrebat dacă majorarea ar putea depăși 5%, ministrul Finanțelor a precizat că o decizie va fi luată după ce vor fi analizate datele financiare.

„Îmi doresc acest lucru. Am spus-o public, de acum câteva luni bune de zile, că trebuie să facem o indexare, prudentă, sustenabilă. Vom lua această decizie după ce vom avea toate datele de buget introduse în rețea. Îmi doresc să facem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am mai avut creșteri de pensii cu 40% care au dus la dezechilibru bugetar care s-a transformat în inflație mai mare și asta i-a afectat tot pe cei vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru și împreună, în Guvern, e o decizie politică vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a declarat Alexandru Nazare, la Digi24, întrebat dacă ar exista bani pentru această indexare la începutul anului viitor.

Întrebat dacă indexarea ar putea fi de peste 5%, ministrul Finanțelor a răspuns: „Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”.

Reamintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut, la Digi24, că pensiile trebuie indexate și că România poate respecta ținta de deficit bugetar fără ca povara ajustărilor să fie pusă pe umerii persoanelor vulnerabile.

„Ace­le angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a atras atenția că neindexarea pensiilor în ultimii doi ani a redus puterea de cumpărare a pensionarilor și a calificat situația drept „o nedreptate”. El a precizat că stabilirea procentului de indexare va depinde de datele Institutului Național de Statistică, de prognozele economice și de resursele disponibile la buget, decizia urmând să fie luată în colaborare cu Ministerul Finanțelor și premierul.

Editor : Ana Petrescu