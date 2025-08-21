Live TV

Vouchere de energie 2025: Cine poate primi sprijin financiar. Până la ce dată se depun cererile pentru facturile din iulie și august

Data actualizării: Data publicării:
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Din articol
Ce sunt voucherele de energie Cine poate beneficia de sprijinul financiar de 50 de lei/lună Cum se obțin voucherele de energie

Începând cu 1 iulie 2025, persoanele aflate în risc de sărăcie energetică pot beneficia de un sprjin financiar lunar în valoare de 50 de lei, destinat exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică. Ajutorul va fi acordat sub forma unui tichet electronic, valabil până la 31 martie 2026. Cererea pentru obținerea acestui beneficiu se depune o singură dată, prin intermediul platformei EPIDS. Pentru decontarea facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, solicitările trebuie transmise până la data de 27 septembrie 2025.

Măsura are ca obiectiv sprijinirea gospodăriilor vulnerabile, afectate de creșterea costurilor cu energia, și face parte din programul național de protecție socială.

Ce sunt voucherele de energie

Programul de sprijin prin vouchere pentru energie electrică se adresează persoanelor și familiilor cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie energetică. Tichetele sunt emise lunar în format electronic și acoperă doar o parte din valoarea facturilor, reprezentând un ajutor parțial, nu integral.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026.

  • Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut sau utilizat pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat. 

„Venim în sprijinul celor care au cea mai mare nevoie. Este un gest de solidaritate și respect față de cetățenii care riscă să nu își poată plăti facturile. Vrem să asigurăm fiecărei familii un trai decent și acces la un serviciu esențial, precum energia electrică”, potrivit comunicatului Ministerului ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar de 50 de lei/lună

Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin. Pentru a beneficia de voucherele de energie electrică, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

În cazul persoanelor singure:

  • Venitul lunar net să fie de până la 1.940 lei;

În cazul familiilor:

  • Venit net lunar/membru să fie de maximum 1.784 lei;

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Această măsură, care se aplică în perioada 1 iulie 2025 - 31 martie 2026.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

  • În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Cum se obțin voucherele de energie

Online:

Voucherele se acordă la cererea beneficiarului, iar consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro.

Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser, calculator, laptop, smartphone sau tabletă, fără a necesita instalare software pe dispozitiv.

Începând cu data de 20 august 2025, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025.  Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor.

Cererile de vouchere în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună. (Sursa: Serviciul de Telecomunicații Speciale STS

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.

Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi (20 august 2025) poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității.”, a declarat într-un comunicat de presă Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
4
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Digi Sport
Imediat după ce a devenit tată, Ianis Hagi a primit un mesaj care i-ar putea schimba cursul carierei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine...
profimedia-0399404727
Europa adoptă tactica lui Putin în negocierile cu Trump pentru pace...
perchezitii trafic de droguri
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le...
parinti
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau...
Ultimele știri
A murit „cel mai simpatic judecător din lume”. Celebrul Frank Caprio avea 88 de ani
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sonda de petrol
Ministerul Energiei anunţă încetarea situaţiei de urgenţă referitoare la aprovizionarea cu ţiţei şi motorină, instituită pe 28 iulie
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la anticorupție, acum director în minister, în centrul dosarului
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica, chiar și după ce a retras-o: „E perfect legală”
bogdan ivan
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica: „Am luat act de percepția publică”
omv
Ministrul Energiei: „Aprovizionarea cu carburanţi a pieţei este stabilă şi continuă”. Măsurile luate după penuria de la Petrobrazi
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prințul William este reticent să se împace cu fratele lui, Harry: „Meghan e...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Vlad Pascu, distrus de justiție! Avocații au dat greș, judecătorii au decis că va sta ani buni după gratii
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba...
Pro FM
Taylor Swift, declarații rare despre relația cu Travis Kelce. Cum s-a îndrăgostit de el: „Gestul lui romantic...
Film Now
Nicole Kidman, îmbrățișări calde cu fiicele sale. Imagini rare din vacanța de vară, alături de familie. „Acum...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Dublă întâlnire. Jennifer Aniston și Jim Curtis, la cină cu actrița Courteney Cox și iubitul acesteia...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie