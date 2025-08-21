Vouchere de energie 2025: Cine poate primi sprijin financiar. Până la ce dată se depun cererile pentru facturile din iulie și august

Începând cu 1 iulie 2025, persoanele aflate în risc de sărăcie energetică pot beneficia de un sprjin financiar lunar în valoare de 50 de lei, destinat exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică. Ajutorul va fi acordat sub forma unui tichet electronic, valabil până la 31 martie 2026. Cererea pentru obținerea acestui beneficiu se depune o singură dată, prin intermediul platformei EPIDS. Pentru decontarea facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, solicitările trebuie transmise până la data de 27 septembrie 2025.

Măsura are ca obiectiv sprijinirea gospodăriilor vulnerabile, afectate de creșterea costurilor cu energia, și face parte din programul național de protecție socială.

Ce sunt voucherele de energie

Programul de sprijin prin vouchere pentru energie electrică se adresează persoanelor și familiilor cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie energetică. Tichetele sunt emise lunar în format electronic și acoperă doar o parte din valoarea facturilor, reprezentând un ajutor parțial, nu integral.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026.

Tichetul de energie nu poate fi transferat, vândut sau utilizat pentru altă adresă decât cea pentru care a fost acordat.

„Venim în sprijinul celor care au cea mai mare nevoie. Este un gest de solidaritate și respect față de cetățenii care riscă să nu își poată plăti facturile. Vrem să asigurăm fiecărei familii un trai decent și acces la un serviciu esențial, precum energia electrică”, potrivit comunicatului Ministerului ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar de 50 de lei/lună

Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară vor putea accesa acest sprijin. Pentru a beneficia de voucherele de energie electrică, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

În cazul persoanelor singure:

Venitul lunar net să fie de până la 1.940 lei;

În cazul familiilor:

Venit net lunar/membru să fie de maximum 1.784 lei;

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Această măsură, care se aplică în perioada 1 iulie 2025 - 31 martie 2026.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Cum se obțin voucherele de energie

Online:

Voucherele se acordă la cererea beneficiarului, iar consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro.

Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser, calculator, laptop, smartphone sau tabletă, fără a necesita instalare software pe dispozitiv.

Începând cu data de 20 august 2025, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025. Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor.

Cererile de vouchere în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună. (Sursa: Serviciul de Telecomunicații Speciale STS)

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.

Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi (20 august 2025) poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității.”, a declarat într-un comunicat de presă Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Editor : C.S.