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Video Voucherele de energie, prea mici ca să acopere majorarea facturilor. „Mă acopăr cu două plăpumi ca să nu mai consum”

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factura la curent
Voucherele de energie nu reușesc să acopere creșterea facturilor, iar românii cu venituri mici se văd nevoiți să facă economii drastice. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Românii vor plăti facturi uriașe la curent, iar ajutorul pentru cei cu venituri mici rămâne deocamdată 50 de lei. În lipsa unui Guvern cu puteri depline, decizia majorării voucherelor e în aer. Unele asociații au făcut primele calcule și estimează că facturile vor crește cu 20% în primă înstanță. Între timp, beneficiarii încearcă să facă față facturilor cu ajutorul tichetelor, a căror valoare abia mai acoperă o parte suficientă din cheltuieli.

Factura la energie înseamnă de multe ori bani luați de la bugetul pentru mâncare sau medicamente. Domnica locuiește împreună cu soțul și cei 7 copii în 4 camere. Întreaga familie se descurcă cu greu cu doar 2.300 de lei pe lună.

„Nu prea mulți, da sunt bunișori. Dacă ar fi mai mulți, ar fi mult mai bine, dacă s-ar mai pune lângă ăia 50 de lei”, spune Domnica.

Și Matei e în aceeași situație. Trăiește din ajutorul social, 353 de lei pe lună, și se gândește cu groază că vine iarna.

„Curentul vine mult, nu vine 10-15 lei.. Mi-a venit și 4-5-6 sute de lei, trebuia să mă împrumut ca să pot să dau... De multe ori, mă acopăr cu două plăpumi ca să nu mai consum”, mărturisește Matei.

Acum, primesc ajutorul de 50 de lei persoanele singure cu cel mult 1.940 de lei pe lună și familiile în care venitul net nu depășește 1.784 de lei pe membru. Facturile vor fi mai mari în următoarea perioadă. Creșterea ajutorului este, însă, incertă din cauza crizei politice.

„Toată Uniunea Europeană se va confrunta, în această iarnă, cu prețuri mai mari decât în 2025. Posibil un scenariu ca cel înaintat, în spațiul public, de Asociația România Inteligentă, care vorbește în creștere în jur de 20% pentru perioada următoare”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în august 2026 au fost virați 35,78 de milioane de lei pentru plata tichetelor de energie, de care au beneficat peste 700.000 de români.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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