Voucherele de vacanță pot fi utilizate timp de un an din momentul alimentării suportului electronic, independent de valabilitatea cardului. Prin urmare, sumele acordate în 2026 nu expiră automat la sfârșitul lunii decembrie, ci pot acoperi inclusiv sejururi de iarnă sau primăvară din anul următor, cu condiția ca plata să fie efectuată în termenul legal.

Beneficiul este destinat serviciilor turistice din România, achiziționate de la unități afiliate, iar cumpărarea unui sejur poate fi făcută inclusiv online. Alegerea unei oferte presupune însă verificarea operatorului și a modalității de plată acceptate.

De când se calculează valabilitatea voucherelor de vacanță

Termenul de valabilitate se calculează de la data alimentării, nu de la 1 ianuarie a anului pentru care este acordat beneficiul. Astfel, persoanele care primesc sumele în luni diferite pot avea date distincte de expirare.

De exemplu, într-o situație ipotetică, banii primiți în octombrie 2026 pot fi utilizați pentru o vacanță în februarie sau aprilie 2027, în interiorul intervalului de valabilitate. Trecerea într-un nou an calendaristic nu anulează, în sine, posibilitatea de a-i cheltui. Regula generală stabilește o durată de un an, distinctă de cea a cardului.

Înaintea unei posibile rezervări, trebuie clarificate soldul utilizabil și termenul acestuia. Informațiile pot fi solicitate emitentului, iar data încărcării poate fi verificată și la companie. Angajatorii sunt obligați să îi înștiințeze pe beneficiari cu privire la data alimentării și la valoarea transferată, obligație reluată expres și în regulamentul pentru învățământul de stat din 2026

Cum pot fi folosite pentru o vacanță de iarnă sau primăvară

Pentru alegerea cazării trebuie verificat dacă furnizorul acceptă voucherele respective. Plata se face la unități afiliate, adică operatori care au încheiat contracte cu emitentul pentru această modalitate de încasare. Existența unei oferte turistice nu înseamnă automat că aceasta poate fi achitată cu orice card de vacanță.

Confirmarea trebuie obținută înaintea achiziției, inclusiv atunci când rezervarea este realizată pe internet. Tranzacțiile online cu vouchere sunt autorizate de emitent, exclusiv la unitatea afiliată care are un contract valabil cu acesta. Posibilitatea legală de a plăti online nu obligă, așadar, fiecare site să ofere această opțiune. De asemenea, beneficiarul trebuie să se asigure că tranzacția poate fi procesată pentru oferta aleasă, în termenul disponibil.

Rezervarea făcută în termen nu înlocuiește plata

Simpla păstrare a unei camere nu înseamnă că voucherele au fost utilizate. Dacă achitarea este programată la sosire, banii trebuie să fie încă valabili atunci. Unitățile afiliate nu primesc vouchere cu termenul de valabilitate expirat, iar în caz contrar sumele nu se decontează de către emitent. O confirmare obținută anterior nu prelungește, așadar, posibilitatea de a le cheltui.

O situație distinctă apare când furnizorul propune plata anticipată pentru o plecare programată după expirarea soldului. Sursele oficiale consultate nu confirmă explicit o regulă generală care să permită sau să interzică orice asemenea rezervare doar pentru că tranzacția este realizată înaintea scadenței. În acest caz, trebuie cerute confirmarea emitentului și condițiile scrise ale operatorului, inclusiv cele privind modificarea sau anularea sejurului.

Ce poate include pachetul turistic

Cazarea este componenta obligatorie a pachetului achitat cu vouchere. Alături de aceasta pot fi incluse alimentația publică, transportul, tratamentul balnear sau agrementul. O consumație la restaurant cumpărată separat nu îndeplinește cerința privind conținutul minim al serviciilor eligibile.

Utilizarea este legată de persoana care a primit beneficiul: voucherele se folosesc pe baza actului de identitate, iar vânzarea lor în schimbul unor sume de bani, bunuri sau servicii este interzisă. Cardul de vacanță nu trebuie, așadar, tratat ca un mijloc de plată care poate fi împrumutat pentru concediul altei persoane.

Ce se întâmplă cu banii rămași pe card după expirarea voucherelor

Sumele neutilizate până la expirarea perioadei de valabilitate sunt restituite de emitent angajatorului. Beneficiarul nu le poate încasa în numerar. În general, nici nu le mai poate folosi pentru rezervări ulterioare, deoarece unitățile afiliate nu pot primi vouchere expirate.

La primirea voucherelor, fiecare beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să restituie voucherele rămase neutilizate. Obligația este reluată și în regulamentul de acordare a voucherelor din învățământul de stat pentru 2026.

În cazul personalului din învățământul de stat, regulamentul prevede că sumele restituite de emitent sunt virate la bugetul de stat, iar impozitul aferent se recalculează în luna următoare restituirii contravalorii voucherului. La angajatorii din mediul privat, banii se întorc la angajator, iar tratamentul fiscal se stabilește după regulile aplicabile acestuia.

Editor : C.S.